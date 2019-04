Av Torgny Hasås, FriFagbevegelse

Hvor mye kan folk vente seg i lønnsøkning i år? Siden meklingen fortsatt pågår blir dette spekulasjoner, men det går an å gjøre noen regneeksempler

Før tariffoppgjøret har det vært diskusjon blant partene om det blir en økning på over tre prosent. Spørsmålet kan derfor bli om lønnsøkningen blir på mellom tre og fire prosent.

Fra fagbevegelsen har det slått fast: «Vi må se 3-tallet». En gjennomsnittlig industriarbeiderlønn er på 478.000 kroner i året, ifølge Teknisk beregningsutvalg

Lavlønnstillegg

En lønnsvekst på mellom tre og fire prosent vil gi en årslønnsvekst på anslagsvis 14.000-19.000 kroner for en gjennomsnittlig industriarbeider.

Disse tallene er heftet med stor usikkerhet.

Her spiller en rekke faktorer inn, som lavlønnstilleggene, forventede lokale tillegg og flere faktorer.

Det er ganske trolig at partene nå har blitt enige om hvor store tilleggene skal være for de fleste. Det som hele tida har vært problemet er hvordan lavlønnstillegget skal utformes, og hvor stort skal det være. Lavlønnstillegget blir tradisjonelt gitt til de overenskomstene som tjener under 90 prosent av en gjennomsnittlig industriarbeider.

Det vil si at lavlønnstillegget skal gis til alle som jobber på en tariffavtale der årslønna i gjennomsnitt er under 430.200.

Økonomisk ramme

De siste årene har NHO med støtte av LO regnet ut hva den økonomiske ramma for oppgjøret blir. Det er dette tallet som blir kommunisert ut som det økonomiske resultatet. Men ramma for oppgjøret inneholder mange elementer. Dessuten er det et gjennomsnitt.

Hvis den økonomiske ramma er på 3,3 prosent, må det bety at noen får over 3,3 prosent tillegg og tilsvarende mange får mindre enn 3,3 prosent.

