Hva er The Gathering? Jo, årets største spill-happening

– Vi ønsker å bidra til å stimulere spillbransjen som kulturell og kreativ næring og til å realisere potensialet for omsetning av norske spill i Norge og i utlandet, sier kulturminister Trine Skei Grande.

Kulturministeren vektlegger dataspillbransjen som en kulturell og kreativ næring. Samtidig er det behov for en profesjonalisering av spillbransjen gjennom styrket kompetanse og rekruttering samt å gjøre det enklere å beholde sterke selskaper og spillkompetanse i Norge.

Kultur og robot

Det er andre år på rad at kulturministeren er på plass under åpningsdagen av The Gathering. Til stede er også hovedorganisasjonen Virke og butikker som selger spillutstyr.

Kunstig intelligens (AI) er det overordnede temaet under årets The Gathering.

– Vi har kalt temaet fore Eve. Det handler om mennesker og kunstig intelligens. En framtid med kunstig intelligens skal utforskes, og et av spørsmålene er om kunstig intelligens kan bli smartere enn oss, sier Simon Valvik, som er kommunikasjonsansvarlig for The Gathering i Vikingskipet på Hamar.

Hvert påske arrangeres spill- og datafestivalen The Gathering som samler omkring 5.000 mennesker. Da dørene åpnet til salen onsdag morgen, strømmet deltakerne på for å sikre seg plasser. Flere hadde tatt i bruk en fysisk robot eller science fiction-figur for å uttrykke sin tolkning av kunstig intelligens.

– Men det handler også om koding, og det er har mange kodere som også skal på plass i Vikingskipet, sier Valvik.

Spill for alle

I dag er det stadig flere fra en ny generasjon av datainteresserte som kommer i tillegg til dem som har vært med siden starten i 1992.

– Vi spør hvordan vi skal møte den unge generasjonen og hva vi skal levere. Før var det fibernett og rask linje som var viktig for at folk kom til The Gathering. Det har alle hjemme i dag, sier Simon Valvik – og legger til at det sosiale uansett er grunn nok i seg selv til at mange tusen trekkes til fellesskapet i Hamar.

Mangfold

Arrangørene legger opp til å få så stor bredde og mangfold som mulig i spill. Tidligere var det flere konkurranser, og det trakk stjerner til Hamar. Men man så også at disse menneskene bare kom, spilte og reise sin vei igjen, uten å bidra noe mer.

– Derfor er det viktig med en diskusjon om man skal satse på eliten eller mangfoldet, der alle skal få delta, forklarer Valvik.

The Gathering varer fram til søndag 21. april. (NTB)

The Gathering

* The Gathering er Norges største datatreff.

* Arrangeres i påskedagene i Vikingskipet på Hamar.

* Kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V) åpner årets samling.

* Startet i 1992 og samler omkring 5.000 hovedsakelig unge mennesker som er interessert i data og spill.

* Arrangør er organisasjonen Kreativ Aktiv Norsk Dataungdom (KANDU). 400 frivillige jobber på treffet.