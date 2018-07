Hundene som fant Kim Wall leter nå etter norsk 23-åring

Innenriks

23 år gamle Truls Henrik Johansen ble savnet 15. juni etter en båtulykke. Tre menn er siktet i saken, den ene for uaktsomt drap og de to andre for å ha forlatt en person i hjelpesløs tilstand, men Johansen er fremdeles ikke funnet.

Søket startet onsdag i området Børøyfjorden/Svinøysundet.

To hunder og to hundeførere er på plass, etter at norsk politi fikk ja på anmodningen til sine svenske kolleger. De samme hundene bidro blant annet til å finne levningene etter journalisten Kim Wall i sjøen utenfor København.

Spesialtrente hunder

– Dette er spesialtrente likhunder, som svenskene er ledende på i Europa. Det er en ressurs vi ikke har i Norge. Vi benytter en mindre båt på 15–20 fot. Fremme i båten er det en plattform der hunden står og forsøker å få fert av liklukt. En hund er i søk mens den andre hviler. Vi jobber intensivt, sier innsatsleder Jørn Karlsen i politiet på Sortland til NTB.

Søkene skulle etter planen holde på utover natt til torsdag, for så å gjenopptas torsdag, skriver Vesterålen Online .

Skannet havbunnen

Siden lørdag har en båt skannet havbunnen i et definert område. Parallelt starter søket med likhundene i 14-15-tiden onsdag.

– Vi starter søk i området vi definerte for cirka en uke siden. Vi vil benytte redningsskøyta Knut Hoem, som er stasjonert på Myra og har lånt en Sjøbjørn fra Kystvakta, som vil være den båten vi bruker med hundene, opplyste innsatsleder Karlsen tidligere onsdag.

All rutebåttrafikk til og fra Myre vil i tiden mens søkene pågår bli lagt om nordsiden av Skogsøya. Politiet oppfordrer all småbåttrafikk i området til ikke å komme for nær området der søkene pågår. Årsaken til dette er at hundene som skal søke, må ha rolige omgivelser mens arbeidet pågår.

Søker etter svar

23 år gamle Truls Henrik Johansen fra Øksnes ble meldt savnet 15. juni og er fortsatt ikke funnet.

En 35 år gammel mann er siktet for uaktsomt drap i saken, mens to andre – en 27-åring og en 38-åring – er siktet for å ha forlatt en person i hjelpeløs tilstand. Førstnevnte sitter i varetekt, mens de to siste er løslatt.

Johansen og de tre siktede dro ut i to småbåter. Begge båtene skal ha gått på et skjær.

Innsatslederen er klar på hva som er prioritert i søket etter den savnede 23-åringen fra Øksnes.

– Vi har to punkter vi går etter. Det første er å finne Truls. Det andre punktet er å finne ut hva som skjedde den kvelden. Det er viktig for politiet å finne ham så vi kan få et best mulig svar, sier Jørn Karlsen.

(NTB)