Hun fikk flest personstemmer. Nå er hun kastet ut av partiet

Alexandra Eva Lind fra Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB) i Sandnes fikk flest personstemmer i valget, men er nå ekskludert fra partiet.

Lind har fått et brev med beskjed om at hun er ekskludert fra partiet.

– I brevet står det at jeg ikke har tillit fra styret i FNB Sandnes. Det står videre at jeg skal ha bidratt til å skade partiet eller partimedlemmers omdømme, og at jeg skal ha hatt en ukollegial opptreden, sier Lind til Sandnesposten søndag.

FNBs partileder Frode Myrhol stiller seg ifølge Stavanger Aftenblad uforstående til utelukkelsen.

– Det er vanskelig for meg å forstå hvordan de tenker i Sandnes, men for meg virker dette totalt grunnløst, sier han.

FNB fikk 9,1 prosent av stemmene i Sandnes i valget for en uke siden.

Bompengemotstanderne er imidlertid ikke ukjent med interne konflikter. På selve valgdagen møttes de stridende partene i FNB i retten for å få avklart retten til bruk av partinavnet.

