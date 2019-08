Bibiana Piene

Det er altfor store forskjeller i kommunenes SFO-tilbud, både når det gjelder kvalitet, pris og organisering, mener Høyre-leder og statsminister Erna Solberg.

– Vi må sørge for at SFO blir mer enn oppbevaring, slår hun fast og viser til at SFO er en viktig del av hverdagen til mange barn.

– Derfor er det så viktig at kvaliteten på tilbudet er godt, og at det er tilgjengelig for alle, uavhengig av inntekt, sier hun.

Fem krav

De fem SFO-kravene Høyre nå går til valg på, er:

* Leksehjelp til alle som ønsker det

* En åpen og tett dialog mellom SFO og hjemmet

* Tilstrekkelige norskferdigheter blant de ansatte

* Redusert foreldrebetaling for lavinntektsfamilier

* Variasjon mellom læring, måltid, fysisk aktivitet, frilek og voksenstyrte aktiviteter.

Framtidas SFO-ordning må bli bedre, mener statsminister og Høyre-leder Erna Solberg. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB scanpix

Ikke heldagsskole

Solberg advarer imidlertid mot å oppfatte de fem kravene som et ledd på vei mot heldagsskolen.

– Forskjellen er at dette skal ha et fritidspreg og ikke et undervisningspreg. Vi mener SFO skal være en aktivitet, sier hun til NTB.

Til høsten er det varslet en stortingsmelding om tidlig innsats og inkluderende fellesskap som også vil ta for seg SFO-ordningen.

– Det viktige for oss er at vi skal sørge for lavere betaling og sikre reduksjonsordninger framover. Det har vi sagt at vi må gjøre, og det må kommunene også gjøre, sier Solberg.