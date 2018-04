Høyre sier ja til eggdonasjon

Innenriks

GARDERMOEN (Dagsavisen): Etter en lengre debatt lørdag morgen landet Høyre på at de vil tillate kvinner å få barn ved hjelp av en annen kvinnes egg. Det ble klart da partiet vedtok en uttalelse om bioteknologi på landsmøtet.

Dette er saken: I dag er det ikke lov for kvinner som sliter med å få barn, å benytte seg av eggdonasjon i Norge.

Om dette forbudet skal oppheves, har splittet Høyre.

På landsmøtet i mars i fjor fikk partiledelsen gjennomslag for å utsette saken om eggdonasjon i ett år. Spørsmålet om eggdonasjon har siden blitt behandlet av en egen komité ledet av Høyre-nestleder Jan Tore Sanner. Komiteen var delt i saken. Flertallet mente eggdonasjon ikke kan tillates, fordi det vil innebære «et brudd med en langvarig konvensjon om at den som føder barnet, er dets mor».

Men et flertall av fylkeslagene har lenge flagget sin støtte til å fjerne forbudet, og i dag landet partiet altså ned på å tillate eggdonasjon.

Partiet gikk også inn for assistert befruktning for enslige.

Hva betyr det?: Alt ligger nå til rette for at eggdonasjon blir tillatt i Norge. Det er faktisk flertall for eggdonasjon på Stortinget selv uten Høyres stemmer.

Fremskrittspartiet, Venstre, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti, Miljøpartiet De Grønne er for eggdonasjon i sine partiprogrammer for denne stortingsperioden. Også et flertall i Bioteknologirådet er for.

I juni la regjeringen fram en stortingsmelding som evaluerte bioteknologiloven. Her konkluderte de ikke i spørsmålet om eggdonasjon eller assistert befruktning for enslige.

Denne meldingen er nå til behandling i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, og skal debatteres i Stortinget 15. mai.

– Men regjeringen må levere et lovforslag til stortinget før loven blir endret, sier KrFs helsepolitiske talsperson Olaug Bollestad.

Alle de tre regjeringspartiene er nå for eggdonasjon.

Kristelig Folkeparti og Senterpartiet er fortsatt imot eggdonasjon. KrF har flere ganger advart Høyre mot å gå inn for eggdonasjon.

Det store bildet: Tilbake i 1983 ble den første graviditeten ved hjelp av eggdonasjon, rapportert.

Norge er ett av kun fire land i Europa som ikke tillater eggdonasjon i dag.

Italia, Tyskland, Østerrike og Sveits har et forbud mot eggdonasjon.

I 2010 ble minst 7.300 europeiske barn født ved hjelp av denne metoden.

Kilde: Bioteknologirådet, NTB, partienes partiprogrammer.



