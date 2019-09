Høyre i Ibestad har gjort tidenes valg i kommunen, der det aldri før har skjedd at et parti har fått over halvpartene av stemmene, og kuppet 51,4 prosent av stemmene, ifølge Nordlys. Dermed burde ordfører Dag Sigurd Brustind sitte trygt.

Men fordi kommunens velgere flittig har benyttet seg av muligheten til å gi personstemmer til kandidater på andre lister, såkalte slengere, endte Høyre med 9 av 19 mandater i kommunestyret.

– Dette er et helt utrolig eksempel på at ikke bare hver stemme teller, men hver slenger, sier valgekspert Jonas Stein ved Universitetet i Tromsø.

Brustind sier Høyre er i samtaler med Sp, som nå har flertallet sammen med Ap.

– Man vet aldri før det er avgjort, sier den håpefulle ordføreren, som innrømmer han er litt overrasket.