Høyre og Frp krangler om bilavgiftene

Innenriks

Stian Fyen, ANB

Mars-tallene fra Opplysningsrådet for veitrafikken viser at CO2-utslippene fra nye biler solgt i Norge stuper. Gjennomsnittlig CO2-utslipp for alle nye personbiler registrert i mars var 63 g/km. Det er 22 g/km lavere enn i mars 2017.

Hovedgrunnen er at 37 prosent av alle solgte biler i mars var nullutslippsbiler, enten el-biler eller hydrogenbiler.

Les også: Kan bli slutt på «hyblifisering»

Frp advarer Høyre

Tallene får finanspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Helge André Njåstad, til å rasle med sablene mot regjeringskollega Høyre.

– Høyre skal på landsmøtet til helgen diskutere nye avgifter på bensin- og dieselbiler, noe Frp mener er en dårlig idé. Svaret på mer miljøvennlige løsninger må ikke alltid være nye og forhøyede avgifter. Frp mener at vi skal bruke gulrot framfor pisk, og de nye tallene fra Opplysningsrådet for Veitrafikken er ganske tydelig på at den politikken har fungert godt, sier Njåstad til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Les også: Færre søker asyl i Norge i år enn i fjor

Avgiftslette

Det er et utvalg ledet av Stefan Heggelund som har tatt initiativ til at Høyre skal gå inn for høyere engangsavgift for bensin og dieselbiler. Til NRK sier Heggelund at poenget er å gjøre det mer attraktivt å velge el-bil.

– For det andre vil det gi et insentiv til fossile bilprodusenter til å lage enda mer CO2-gjerrige biler fordi det vil slå bra ut på engangsavgiften for dem uansett. For det tredje vil det bidra til å finansiere de betydelige avgiftslettelsene vi har gitt bilistene, fortsetter han.

Det mener Njåstad er et steg i feil retning.

– Tallenes tale er tydelig, teknologien jobber for oss. Utslippene i veitrafikken kommer til å gå ytterligere ned de nærmeste årene, og det handler ikke om noen partiers motstand mot bil, men om at teknologien blir bedre. Fremskrittspartiet heier på bedre teknologi og sier nei til nye avgifter, fastslår Helge André Njåstad. (ANB)

Les også: Trump har beordret soldater til Mexicos grense