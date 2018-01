Høyre: – Mange nye varsler om Kristian Tonning Riise

Innenriks

– Vi kommer til å redegjøre nærmere for det senere i dag, sier kommunikasjonssjef Peder Engseth i Høyre til Aftenposten.

Engseth sier Høyre vil komme til bunns i varslene og ivareta de involverte. Han gjentar oppfordringen fra John Ragnar Aarset om at alle som ikke har fått god nok oppfølging eller har andre hendelser de ønsker å varsle om å ta kontakt.

– Unge Høyre og Høyre skal være et trygt sted å være for alle, sier han.

Onsdag kveld meldte Riise på Facebook at han trekker seg fra vervet som leder i Unge Høyre.

– Metoo-kampanjen har gitt grunnlag for refleksjon, og jeg er blitt konfrontert med at medlemmer i Unge Høyre ved flere anledninger har reagert på min atferd, skriver han og tilføyer:

– Jeg vil understreke at det ikke foreligger noen varsler, og at jeg aldri med vilje har forsøkt å oppføre meg ufint mot noen, men erkjenner at jeg ved flere anledninger har utvist for dårlig dømmekraft og blitt konfrontert med det.

Sandra Bruflot overtar som leder for Unge Høyre fram til landsmøtet i juni. (NTB)