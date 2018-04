Innenriks

– Jeg mener at det bør være gjenstand for debatt om vi skal sette en form for minimumstid for når kvinner kan skrives ut, sier Guro Angell Gimse, leder for Høyres kvinneforum i Trøndelag.

I et intervju med Dagsavisen har helseminister og Høyre-nestleder Bent Høie konstatert at hvor lenge kvinner skal ligge på sykehus etter fødsel, ikke er et politisk spørsmål. Gimse er ikke enig.

– Vi er opptatt av å sikre at det fortsatt skal være en faglig individuell vurdering om mor og barn kan skrives ut eller ikke. Når det er sagt burde vi kunne diskutere om veldig tidlig utskriving er noe vi ønsker politisk. Det første døgnet er både mor og barn svært sårbart, og da tenker jeg seks timer er svært kort tid.

Les også: Dobling i tidlige hjemreiser etter fødsel

Krever barselgaranti

Et flertall av fylkeslagene i Høyres kvinneforum har et felles forslag til uttalelse på Høyres landsmøte, hvor de slår fast at det er «bekymringsfullt at flere helseforetak nå planlegger for en hovedregel hvor mor og barn skal skrives ut i løpet av det første døgnet etter fødselen». De mener også at Høyre bør være en garantist for at kvinner og barn får en forsvarlig og god barselomsorg.

– Vi har fått tilbakemeldinger fra leger, jordmødre og fagkomiteer som har ansvar for å utføre barselomsorgen om at det er grunn til bekymring. De tilbakemeldingene tar vi på alvor. Det er spesielt utbygging på Haukeland som gjorde at fikk opp øynene for denne problemstillingen, sier Gimse.

Hun viser til at fødeavdelingen ved Haukeland vil dimensjonere føde- og barselavdelinger for at 40 prosent skal skrives ut 6–24 timer etter fødselen.

– Med så kort liggetid er det viktig at kommunene har mulighet til å ta imot mor. I dag er det få kommuner som har denne muligheten, mener Gimse.

– Vi er redde for at kvinner blir skrevet ut til det store intet, legger hun til.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Trygt å føde i Norge

Høie understreker at selv om noen kvinner kan skrives ut seks timer etter fødsel, betyr ikke det at alle skal gjøre det.

– Noen trenger å ligge på sykehus flere dager etter å ha født, mens noen kan og vil reise raskt hjem. Kvinner som har født har ulike behov, og fagfolkene på sykehusene er best egnet til å vurdere hvilken oppfølging de trenger, sier Høie.

Han er også klar på at barseltilbudet kan bli bedre.

– Jeg er derfor enig med forslagsstillerne om at barselomsorgen må styrkes ytterligere. Det er nettopp derfor vi satser målrettet for å få flere jordmødre og helsesøstre ute i kommunene.

Les også: – Stor jordmormangel kan sette barn i fare

Nye retningslinjer

Blant tiltakene som ligger i resolusjonsforslaget er egne retningslinjer for når det er forsvarlig å skrive ut en nybakt mor fra sykehuset tidlig.

– Kommunene må ha nok jordmorressurser og korrekt utstyr for å kunne følge opp mor og barn godt nok, sier Gimse.

Trøndelag får støtte fra blant andre Høyres kvinneforum i Møre og Romsdal. Leder der, Britt Janne Tennøy, mener det er viktig at kvinnens egne behov setter standarden.

– Jeg har selv født fire barn og hadde ulike behov hver gang. Da jeg fødte tvillinger med keisersnitt var naturlig nok behovet for å ligge lenger mer til stede. Hvis det blir praksis at kvinnene drar hjem samme dag, må kommunen være rustet til å gi de tilbudene kvinnene trenger de neste dagene, sier hun.

Høie viser til retningslinjene som allerede finnes i dag.

– Både kommuner og sykehus skal og må gi kvinner som har født oppfølgingen de trenger etter en fødsel. Mitt poeng i intervjuet med Dagsavisen tidligere var nettopp at disse faglige retningslinjene må utarbeides av fagfolk, og vedtas av faglige myndigheter. Ikke av oss politikere, sier Høie.

Les også: Norge bryter med WHOs baby-råd

Dette er saken

* Dagsavisen har i en rekke artikler satt søkelys på at liggetiden på sykehus for nybakte mødre er gått ned. På ti år har den gjennomsnittlige liggetiden etter fødsel på norske sykehus sunket fra 3,2 døgn i 2007 til 2,7 i 2016, viser tall fra Folkehelseinstituttet.

* I denne perioden har det vært en dobling av antallet kvinner som reiser hjem før det har gått 24 timer etter fødsel.

* Samtidig viser anslag fra Jordmorforeningen at det på landsbasis mangler mellom 600–700 jordmorårsverk dersom kommunene skal ha en forsvarlig hjemmebasert barselomsorg når mor og barn kommer hjem, i tillegg til å oppfylle retningslinjene for svangerskapsomsorg.

Kilder: Dagsavisen, Den norske jordmorforening