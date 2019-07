Omtrent halvparten av de økonomiske bidragene Høyre har fått til årets valgkamp er fra aktører i eiendomsbransjen. Et av de største bidragene er på 995.000 kroner og kommer fra firmaet Eiendomsspar AS. Ifølge tall fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets nettsted Partifinansiering.no, har Høyre i år mottatt totalt 8,8 millioner i valgkampbidrag. Av disse bidragene er 4,5 millioner fra bedrifter eller privatpersoner med interesser innen eiendom.

Går utover unge

Astrid Willa Eide Hoem, nestleder i AUF, mener dette viser hvem partiet er til for.

– Vi visste at Høyre fikk mye av dem som har mest, men her ser man at de får mye fra selskaper som aktivt tjener penger på å leie ut til ungdom og som tjener på at husleia stiger, sier Hoem.

Hun mener at et uregulert boligmarked fører til at de med mest ressurser kan kjøpe opp mange leiligheter, som da vil påvirke både leiepriser og antall boliger på utleiemarkedet.

– Det at vi i så stor grad har et uregulert marked, påvirker unge i aller størst grad. Dette er noe det er viktig å ta tak i, men det er kanskje ikke så lett når man får flest bidrag fra store selskap som driver med privat utleie, sier Hoem.

– Mener du at støtten fra eiendomsbransjen påvirker Høyres boligpolitikk?

– Det må nesten Høyre svare på, men det er spesielt at de er så lite villige til å være med på å regulere markedet, mener Hoem.

Høyre har mottatt 4,5 millioner fra eiendomsbransjen. Foto: Marit Hommedal, NTB scanpix

– Påvirker ikke politikken

Kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen i Høyre er klar på at den økonomiske støtten fra eiendomsbransjen ikke påvirker partiets politikk.

– På samme måte som at AUFs oljepolitikk ikke påvirkes av at oljemilliardæren Trond Mohn gir valgkampbidrag til Arbeiderpartiet, påvirkes heller ikke Høyres politikk av bidragsyterne. Høyre er et medlemsstyrt parti hvor politikken vår utvikles på årsmøter rundt om i hele landet og på vårt landsmøte. Arbeiderpartiet og Høyre er uenige i mange saker, men jeg synes det blir helt feil å mistenkeliggjøre hverandres politikk på bakgrunn av våre bidragsytere, sier Torkildsen.

– Hva tror du er grunnen til at aktører i eiendomsbransjen står for en såpass stor del av Høyres valgkampbidrag?

– Jeg tror mange i privat sektor ønsker å se et sterkt Høyre, fordi de vet at vi er et parti som vet at verdier må skapes før de kan deles, sier Torkildsen.

Gjelder ikke bare Høyre

De andre regjeringspartiene har fått mye mindre økonomisk støtte enn Høyre i forkant av årets valgkamp.

Frp har mottatt 261.000 kroner fra støttespillere hittil i år. 100.000 av disse kommer fra Meditek Capital, som ifølge foretaksregisteret driver med «utleie av egen eller leid fast eiendom».

«FrPs valgkampbudsjett er på om lag 7,5 millioner kroner. Alle eksterne bidrag vi får vil komme i tillegg og gi FrP ekstra styrke i valgkampen. Vi er derfor glade for alle bidrag vi får, og håper fortsatt på flere før valgkampen starter for fullt», oppgir partiet i en e-post.

På grunn av avvikling av ferie vil ikke Frp si noe om en eventuell sammenheng mellom økonomiske bidrag og synet på eiendomsskatten, som partiet vil fjerne. Men partiet avviser på det sterkest at Frps politikk påvirkes av pengegaver.

Det er Venstre som kommer nærmest storesøster Høyre i pengegaver, med 1.600.200 kroner registrert hittil. Hele 1.450.000 av disse pengene kommer fra eiendomsbransjen, eller fra firmaer som også driver med eiendom, som Stein Erik Hagens Canica.

Venstre er uenig med regjeringspartner Frp i synet på eiendomsskatt. Juniorpartneren mener at dette er en sak som skal avgjøres lokalt, i hver enkelt kommune.

Kristelig Folkeparti har mottatt 614.800 kroner i støtte hittil i år. Alle pengegavene er partiinterne, som Rogaland KrFs fylkestingsgruppes gave på 400.000 til Rogaland KrF.

Ap-støtte fra Fagforbundet

Arbeiderpartiet har til nå mottatt 7,4 millioner i valgkampbidrag, og det største bidraget er på hele 5 millioner kroner fra Fagforbundet.

– Mener du at Arbeiderpartiets bidrag fra Fagforbundet er annerledes enn Høyres bidrag fra eiendomsbransjen?

– Arbeiderpartiet får støtte av en million arbeidstakere som ønsker bedre arbeidslivspolitikk. Det er jeg stolt av. Høyre får penger av rike eiendomsbaroner som er vant med høy avkastning på sine investeringer. Spørsmålet er bare hva Norges rikeste får tilbake.

Uenige om regulering

For å få unge inn på boligmarkedet, ønsker AUF at det skal reguleres hardere. For å få til dette, ønsker de blant annet å styrke Husbanken og å sette ned et utvalg som kan se på forslag til regulering.

Høyre mener på sin side at regulering er feil vei å gå.

– Konsekvensene av overregulering er høyere priser, lengre ventetid for å få bolig, og et større svart boligmarked. Det blir dyrere å bygge boliger, og prisen for AUFs reguleringer blir flyttet over til oss kjøpere, sier Torkildsen.

Han forteller at Høyre ønsker å gjøre det enklere og billigere å bygge flere boliger, fordi flere boliger på markedet kan være med på å skape en balanse i markedet.

