Høyesterettsdom kan få konsekvenser for eiendomsskatten i hele landet

– Jeg er glad for at Høyesterett har besluttet å behandle denne prinsipielt viktige saken og ser fram til at den får en endelig behandling i landets øverste rettsinstans, sa finansbyråd Robert Steen (Ap) i Oslo etter at det ble kjent at Høyesterett sa ja til å ta saken.

Mens Oslo kommune fikk fullt medhold i tingretten, kom Borgarting lagmannsrett delvis til et annet resultat i oktober i fjor. Retten mente at kommunen ikke hadde overholdt den lovbestemte fristen for utskriving av eiendomsskatt, og dermed ville kommunen risikere å tilbakebetale flere hundre millioner skattekroner til saksøkerne.

Dersom dommen blir stående etter å ha blitt prøvd i Høyesterett, vil ingen kommuner som ønsker å gjeninnføre eiendomsskatt, rekke å skrive den ut med virkning fra det første året i en valgperiode, ifølge Oslo kommune.

Saken starter mandag, og det er satt av tre dager til behandlingen.

Behandler lovligheten

I tillegg til striden om tidsfristen for utskriving av skatt, har saksøkerne ment at selve skattemodellen er ulovlig. Saksøkernes hovedpoeng er at bunnfradraget er satt så høyt at mange boliger i realiteten ikke får eiendomsskatt.

På dette punktet har Oslo kommune vunnet fram i både tingretten og lagmannsretten, men også denne delen av dommen skal behandles i Høyesterett.

– Vi kan ikke se at det har kommet fram nye momenter i motpartens anke og har stor tro på at Høyesterett vil komme til samme konklusjon som tingretten og lagmannsretten, mener Steen.

Begge parter har anket dommen fra lagmannsretten.

Rikinger og kjendiser

I tingretten var Huseiernes Landsforbund inne som part i saken, men organisasjonen valgte å trekke seg før den kom opp i lagmannsretten.

VG har tidligere skrevet at flere av Norges rikeste personer er del av gruppesøksmålet, deriblant milliardærene Stein Erik Hagen og Øystein Stray Spetalen.

På lista har avisen også funnet flere politikere fra Høyre i Oslo, som har saksøkt sin egen kommune, blant dem bystyrerepresentantene Hermann Alexander Kopp og Per Trygve Hoff.

Politisk motstand

Det er i dag opp til hver enkelt kommune å bestemme hvorvidt de vil ha eiendomsskatt eller ikke. Frp ønsker å frata kommunene denne muligheten, men flertallet på Stortinget ønsker å beholde dagens system.

Ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå hadde 370 av landets 422 kommuner ved utgangen av 2018 en eller annen form for eiendomsskatt. I 260 av dem gjaldt skatten i hele kommunen.

I Oslo vil dagens Ap-ledede byråd beholde eiendomsskatten, mens opposisjonen ledet an av Høyre ønsker å fjerne den. På meningsmålingene i forkant av høstens kommunevalg ligger Høyre foreløpig an til å bli største parti, men dagens byråd ligger likevel an til å beholde makten. På noen målinger trenger de støtte fra Rødt for å få til dette.