Høyesterett forkastet anke – straffbart å ha befatning med sexdukker i barnestørrelse

Av Steinar Schjetne

Dermed forkaster Høyesterett anken til en 45 år gammel finnmarking. Han ble i lagmannsretten dømt til 60 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner for i 2016 å ha forsøkt å innføre en 1 meter høy, japansk sexdukke, i tillegg til noen andre mindre alvorlige forhold.

Tiltalte erkjente de faktiske forhold, men nektet straffskyld da saken gikk for de lavere domstolene. Hålogaland lagmannsrett avsa fellende dom i mai, etter at Øst-Finnmark tingrett konkluderte motsatt.

Mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, argumenterte for at den aktuelle dukken ikke omfattes av straffelovens forbud mot seksualiserte framstillinger av barn – og at dukken hans klient forsøkte å importere, uansett ikke forestilte et barn.

Seksualisering av barn

Etter å ha sett dukken med egne øyne, under en framvisning i rettssalen, konkluderer en enstemmig Høyesterett med at befatning med sexdukker som fremstiller mindreårige, rammes av straffelovens forbud mot seksualiserte framstillinger av barn. Lagmannsretten beskriver dukken som et «sexleketøy formet som kroppen til et mindreårig barn» i dommen.

Landets øverste domstol har gjort de samme vurderingene og kommer til en tilsvarende konklusjon i sin dom: «Høyesterett mente dukken hadde anatomi og proporsjoner som et barn, og at den var utformet med tanke på seksuelle formål. Etter Høyesteretts syn var det ikke tvilsomt at dukken innebar en seksualisering av barn», skriver Høyesterett i et sammendrag av dommen.

– Den har et ansikt med barnlige trekk, skriver førstvoterende dommer Cecilie Østensen Berglund, som mener dukken ser ut som «et barn langt under 18 år».

Sexdukke på resept

Psykologspesialist Pål Grøndahl har tatt til orde for at pedofile skal få sexdukker som etterligner barn, på resept, og hevder en slik løsning, kombinert med omfattende terapi, kan føre til at pedofile får «luftet» sine lyster, i strid med politiets overbevisning om at løsningen vil aktivere overgrep.

– Vi vet ikke om seksualiserte dukker av barn trigger overgrep, eller om de kan fungere motsatt, som en slags ventil, har han sagt til Dagbladet.

Elden viste nettopp til at fagpersoner har foreslått slike grep, og anførte at befatning med sexdukker i barnestørrelse derfor ikke burde straffes selv om retten skulle komme til at dukkene er ulovlige. Høyesterett tar ikke stilling til anførselen fordi Stortinget har vedtatt at «det er straffbart å framstille et barn som seksualobjekt»