Høyesterett avviser anke – kjent profil i byggebransjen må i fengsel

Den 54 år gamle mannen ble i mai i år dømt for skatteunndragelse og trygdesvindel i Eidsivating lagmannsrett. I tillegg til fengselsstraffen ble mannen dømt til inndragning av 11,3 millioner kroner.

Mannen anket dommen på lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffutmålingen, men Høyesteretts ankeutvalg har sluttet seg til lagmannsrettens anførsler og derfor avvist anken, skriver LO Medias nettportal Fri Fagbevegelse.

Mannens viktigste metode har vært fiktiv fakturering. Gjennom flere fiktive underselskaper skaffet mannen seg svarte inntekter som ble brukt til å underbetale østeuropeiske arbeidere, skriver Fri Fagbevegelse.

54-åringen har ifølge Fri Fagbevegelse vært en kjent profil i byggebransjen i Oslo siden begynnelsen av 90-tallet. I forbindelse med at Skattemyndighetene gjennomførte bokettersyn i 2012, tvang han ifølge Fri Fagbevegelse medarbeidere til å underskrive på fakturaer for å gjøre det mulig å konstruere et falsk regnskap. Truslene førte imidlertid til at medarbeiderne gikk til politiet.

Dommen på seks og et halvt års fengsel er en av norgeshistoriens strengeste straffer for fiktiv fakturering. (NTB)