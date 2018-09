Høyesterett avviser anke – byggetopp må i fengsel

Innenriks

I tillegg er han dømt til inndragning av 11,3 millioner kroner, skriver Fri Fagbevegelse.

I mai i år ble den 54 år gamle finnen dømt til seks og et halvt års fengsel for skatteunndragelse og trygdesvindel i Eidsivating lagmannsrett. Hans viktigste metode har vært fiktiv fakturering. Ved hjelp av mange fiktive underselskaper skaffet han seg svarte inntekter som ble brukt til å underbetale østeuropeiske arbeidere.

Mannen anket dommen på lovanvendelsen, saksbehandlingen og straffutmålingen. Høyesterett ankeutvalg slutter seg til lagmannsrettens anførsler og avviser anken.

54-åringen har ifølge Fri Fagbevegelse vært en kjent profil i byggebransjen i Oslo siden begynnelsen av 90-tallet.

Da skattemyndighetene gjennomførte bokettersyn i 2012, tvang han sine medhjelpere til å skrive under fakturaer regninger slik at det skulle bli mulig å konstruere et falsk regnskap. Han skal ifølge dommen ha brukt våpen for å tvinge dem til å skrive under.

Truslene førte til at mannens medarbeidere bestemte seg for å gå til politiet. På bakgrunn av dette er nå han dømt til seks og et halvt års fengsel, som er en av norgeshistoriens strengeste straffer for fiktiv fakturering.

