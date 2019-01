Av Jens Marius Sæther og NTB

Strømprisene har vært svært høye det siste halve året, ifølge bransjeorganisasjonen EnergiNorge. Hittil i år har snittprisen vært cirka 50 øre per kilowattime, mot 32 øre i januar 2018. Det er ventet at den uvanlig høye prisen vil ligge på samme nivå framover.

Det har ført til at mange nå sliter med å betale regningene.

SV vil gi en ekstra utbetaling til de som har merker prishoppet ekstra godt i de kalde vintermånedene, skriver VG.

I første omgang vil partiet gi en flat sum til de som har bostøtte, pluss et tillegg for hver person som bor i husstanden.

– Under den blå regjeringen har det vært innstramminger i bostøtte. Så det er ganske mange med dårlig økonomi som ligger rett under grensen, blant annet mange uføre og mange eldre med lav pensjon, sier Lysbakken til VG.

Partiet vurderer også å fremme forslag om en støtteordning for andre som ikke kan betale strømregningen. Til VG sier Lysbakken:

– Det å ikke vite hvordan regningene skal betales skaper stor utrygghet - det har vi løst før, og det kan vi løse igjen.

Les også: Kuttet bostøtte – behovet for sosialhjelp skjøt i været

Rødt vil også gi pengestøtte

Rødt har også foreslått å gi ekstra bostøtte til vanskeligstilte. Forslaget ble lagt fram på onsdag.

– Det Rødt foreslår, er at de som allerede har såpass dårlig råd at de mottar statlig bostøtte, skal få en ekstra utbetaling for å unngå at strømsjokket ender i økonomiske problemer eller helseplager for familier landet rundt. Etter den lange kuldeperioden i 2011 økte antall inkassosaker på strømregninger med 15 prosent, uttalte stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes til NTB.

Les også: Sosial boligpolitikk: – Jeg er låst fast i et utenforskap

Moxnes viste til at de sittende regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre foreslo noe lignende forrige gang strømprisen toppet seg, i 2010.

– Varme hjem er fortsatt like viktig, og nå har regjeringspartiene sjansen til å vise at de ikke bare bryr seg om folks levekår når de er i opposisjon, sier Moxnes.