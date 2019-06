– Vi har vært inne i bassenget og gjort en laserskanning for å få en avtegning av formasjonene i grunnen. Vi har også hatt en veldig enkel kontroll av om det lekker vann inn i bassenget, sier varaordfører Bård Espelid til NTB. Han sier inspeksjonen har bidratt til å gi indikasjoner på hvordan smitten har kommet inn i drikkevannet.

Venter på geolog

Kommunen venter fortsatt på befaring av geolog, som kan se om sprekkformasjonene som er avdekket på innsiden, er gjennomgående og kan forklare hvordan avføring fra utsiden har havnet i drikkevannet.

– Vi vet ikke når firmaet som skal gjøre dette, har kapasitet, men når jobben er gjort, regner vi med å få en foreløpig tilstandsrapport innen kort tid, sier Espelid.

Saken fortsetter under bildet.

Varaordfører Bård Espelid beskriver høydebassenget som røft og sier at det neppe er en reservoarløsning som ville blitt valgt i dag. Foto: Jørgen Eide/NTB scanpix

Bakterier analysert

Espelid sier en analyse av campylobacterbakteriene som ble funnet i vannet er den samme som ble funnet i avføringen til dem som har vært innlagt på Haukeland universitetssjukehus.

– Vi tror vi kan fastslå 100 prosent sikkert at det er samme bakterie, og at vi dermed kan bekrefte at smitten kom via høydebassenget. Men teoretisk utelukker vi fortsatt ikke andre kilder, heller ikke når vi jobber med å friskmelde drikkevannet til de berørte innbyggerne, sier Espelid. Han understreker at det er viktig å avdekke om det kan være andre kilder, selv om det anses som lite sannsynlig.

Folkemøte

Varaordføreren var selv med opp til det tømte høydebassenget tirsdag og beskriver det som et røft basseng som trolig ble sprengt ut på 1960-tallet.

– I dag ville vi nok ikke valgt å lagre vårt viktigste næringsmiddel på denne måten, sier han.

Espelid gjentok mandagens budskap om at innbyggerne må belage seg på å koke vannet i flere uker til, og at kommunen ikke vil friskmelde drikkevannet før det er 100 prosent trygt. Tirsdag skal det igjen holdes folkemøte om vannet på Askøy.

Etterforskes

Parallelt med at kommunen jobber med å finne smittekilden og friskmelde drikkevannet, etterforskes saken av politiet. De har allerede slått fast at drikkevannsforskriften er brutt, men har ikke konkludert med om kommunen skal ilegges foretaksstraff, melder NRK.

– Det er mange spørsmål vi vil ha svar på, for eksempel om det har vært gode nok kontrollrutiner. Og det skjerper saken at det er mange som er rammet, sier politiadvokat Trygve Ritland i Vest politidistrikt. Han sier det så langt ikke er noe som tyder på at drikkevannet har blitt sabotert og at noen har dumpet avføring med vilje.