Innenriks

Av Linus Røvik Hauge og Dag Kjørholt

Til sammen 13 personer har stått tiltalt for menneskehandel, organisert kriminalitet og flere brudd på arbeidsmiljøloven, utlendingsloven og ligningsloven.

Påtalemyndigheten ba om 13 års fengsel for den hovedtiltalte Sajjad Hussain (41). Hussain ble frikjent for flere punkter i tiltalen, men dømt for langt flere. Han ble blant annet dømt for grov menneskehandel og grove vinningsforbrytelser som ledd i virksomheten og aktivitetene til en organisert, kriminell gruppe.

Han får fradrag for 692 dager i varetekt. 41-åringen fradømmes retten til å drive selskap eller inneha en ledende stilling eller styreverv i noe selskap. Han dømmes også til å betale tilbake 42,6 millioner kroner.

En frifunnet

De øvrige tiltalte er familiemedlemmer og forretningspartnere av ham. Hussain var selv til stede under opplesningen av dommen i Oslo tingrett fredag, mens åtte av de medtiltalte ikke var til stede i rettsalen.

De øvrige fengselsstraffene varierer fra fem og et halvt år til ett års fengsel. Bortsett fra en 41-åring som er frifunnet, ble alle frifunnet og dømt for forhold de er tiltalt for.

Ingen av de tiltalte har erkjent straffskyld, verken rettslige eller faktiske. Flere av de tiltalte anker dommen, blant annet hovedtiltalte Sajjad Hussain og en 60-åring som ble dømt til ett års fengsel som allerede er sonet i varetekt.

Det er til sammen tolv fornærmede i saken. De domfelte er dømt til å stå solidarisk ansvarlig i lønnsgodtgjørelse til ofrene, og flere av beløpene er på over 1 million kroner.

Den omfattende dommen er på 1.100 sider, mens merknadene er på 980 sider. Dommen er enstemmig, opplyser tingrettsdommer Thue.

Vanskelig og tidkrevende

Rettssaken startet i Oslo tingrett 20. januar 2016. Helt siden aktoratet la ned sine påstander om straff 21. november samme år, har tingrettsdommer Yngvild Thue skrevet på dommen. Opplesningen i Oslo tingrett startet fredag formiddag klokken 10 og vil pågå hele dagen.

Saken er omtalt som norgeshistoriens største menneskehandelsak, men er også blitt kjent for å ha strukket svært langt ut i tid, noe både aktoratet og retten er blitt kritisert for.

De tiltaltes forklaringer har vært motstridende, og sammenfatningen av dommen har derfor vært et svært tidkrevende arbeid, forklarer Thue. Hun viser blant annet til at det dreier seg om 700 bedragerier og forsøk på bedrageri av blant annet banker, og retten har tatt stilling til mellom 800 og 900 straffbare forhold.

Sammen med dommer Elisabeth Wittemann har Thue gått gjennom 209 PDF-dokumenter på hele 24.000 sider.

– Til tross for dette, når dette er sagt, har saksbehandlingen vært forsvarlig, fastslår Thue.

29 advokater

Ifølge tiltalen går forholdene helt tilbake til 2010, men det var først høsten 2014 politiet slo til i en koordinert razzia mot 20 butikker i Oslo, Akershus og Vestfold.

Statsadvokatene Geir Evanger og Peter Johansen har ført saken for påtalemyndigheten. Til sammen 29 forsvarsadvokater har representert de 13 tiltalte, blant dem en rekke av landets mest profilerte advokater. Karen Randi Forbrigd har forsvart den hovedtiltalte 41-åringen. (NTB)

Dommen i Lime-saken

Fredag falt dommen i den omfattende Lime-saken. Dette er dommen mot de 13 tiltalte.

* Hovedmannen Sajjad Hussain 41: Ni års fengsel, fratrekk på 692 dager for utholdt varetekt. Må betale tilbake 42,6 millioner kroner.

* 50 år gammel mann: Fem og et halvt års fengsel.

* 41 år gammel mann: Tre år og åtte måneder.

* 41 år gammel kvinne: Ett år og åtte måneder.

* 41 år gammel mann: Frikjent.

* 32 år gammel kvinne: Fire års fengsel.

* 41 år gammel kvinne: To år og tre måneder.

* 67 år gammel mann: To og et halvt år.

* 70 år gammel mann: Ett og et halvt år.

* 61 år gammel kvinne: Ett år og åtte måneder.

* 60 år gammel mann: To år og åtte måneder.

* 60 år gammel mann: Ett års fengsel som allerede er sonet i varetekt.

* 38 år gammel mann: Fire års fengsel.

* De domfelte dømmes til å betale de fornærmede erstatning. De står solidarisk ansvarlig i lønnsgodtgjørelse til ofrene, og flere av beløpene er på over 1 million kroner.