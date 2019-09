Det har falt mye nedbør over kongeriket de siste dagene, og den ansvarlige for twitter-kontoen til Meteorologisk institutt (MI) har hatt nok å henge fingrene i.

Mest regn har det, kanskje ikke overraskende, falt i Bergen kommune. På Gullfjellet, det høyeste fjellet i Bergen, ble det til sammen målt 163,6 millimeter fra lørdag morgen til mandag morgen, kan MI fortelle.

Norsk Telegrambyrå (NTB) har sendt ut melding etter melding om de samfunnsmessige konsekvensene av regnet:

* Jordras i Nittedal. Store deler av kommunen er uten vann og strøm, og de nærmeste bygningene er evakuert.

* Europavei 14 ved Hegra i Stjørdal er stengt etter et jordras. Politiet opplyser at det er ufremkommelig på stedet.

* Mange dyr har druknet etter en helg med styrtregn, flom og jordskred. I Surna ved Skjermo i Møre og Romsdal øker fortsatt vannføringen noe og er på høyt oransje nivå. Elva har gått over sine bredder, og over 100 sauer er tatt av vannet.

* Beboere imellom 25 og 30 hus i et boligfelt på Krokstadøra i Snillfjord kommune i Trøndelag er innestengt etter at flomvannet tok en bru

* 25 personer ble evakuert natt til mandag da elver gikk over sine bredder i Olden i Stryn kommune i Sogn og Fjordane. Disse har fått flytte hjem.

De fem NTB-meldingene over, pluss alle trafikkmeldingene om stengte veier på hele vestlandet oppover til Trøndelag og de mange telegrafene vi har utelatt i oppramsingen over, oppsummerer de siste dagene i store deler av landet: Det har vært vått, og infrastrukturen sliter.

Elva Surna i Møre og Romsdal gikk over sine bredder i går, og over 100 sauer ble tatt av vannet. Foto: NTB Scanpix

– Vil trolig skje hyppigere

Dagsavisen ringer Marit Berger, vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, for å få svar på hva som foregår.

– Hva er det som skjer?

– I helgen fikk vi et hissig lavtrykk som beveget seg inn mot Norge. Det ga bra med pålandsvind fra Trøndelag og hele veien sørover. Først var det områdene sør for Statt som fikk det meste regnet, og så, fra søndag og i løpet av mandag, flyttet det meste seg til områdene nord for Statt. Det har regnet en god del, kan vi vel oppsummere.

– Er dette vanlig i midten av september?

– Vi har vel fått den første høststormen. Det er for så vidt ikke uvanlig at det kan skje.

– Så det er ingen grunn til panikk, det er ikke klimaendringene som er over oss?

– Det er ting som tyder på at vi kan få slike situasjoner som den vi har nå noe hyppigere som følge av klimaendringene. Mye nedbør på kort tid er vel det klimaframskrivingene tyder på at vi kan få her i Norge. Så det er ikke usannsynlig at vi kan få flere slike episoder framover som følge av at klima endrer seg.

– Men det er ikke nødvendigvis det vi ser nå?

– Det er vanskelig å knytte en bestemt hendelse til klimaendringene. Klima er jo gjennomsnittet av de klimatiske fenomenene vi opplever. Men det er som sagt ikke usannsynlig at vi kan vente oss mer av dette framover.

Deler av veien er borte etter jordras i Nittedal i Akershus. Bygningene i området ble evakuert, og store deler av kommunen var uten vann og strøm mandag. Foto: NTB Scanpix

Blir kjøligere

Når vakthavende meteorolog Berger snakker om tida framover, handler det om en tidshorisont på år og enda mer. På kort sikt, som de nærmeste dagene, vil nedbøren trolig bli enklere å håndtere for folk og fe.

– Det kommer bygevær, men det blir kjøligere. Dermed vil nok nedbøren roe seg noe ned de nærmeste dagene. Men det er litt usikkert hva som skjer når vi kommer inn mot helgen, sier Berger.

I høyden, det vil si over seks-sju hundre meter, har folk mange steder nord for Dovre allerede byttet til vinterdekk.

Berger advarer med at det samme kan være nødvendig på flere fjelloverganger også sør for fjellkjeden.

– Det kommende døgnet kan det komme snø ned mot fem hundre meter også lenger sør. Det kan være greit å huske at det kan ligge noe hvitt på bakken om man har tenkt seg ut på kjøretur, sier hun.

Gule varsler også i dag

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) varsler om flom- og jordskredfare på nettsiden varmsom.no, i fargekoder, der grønn er trygt og rødt et skrikende faresignal. Mandag var det fire flomvarsler i gul farge på nettsiden, for deler av Rogaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag, samt et generelt varsel for Hordaland.

Det lå også et varsel om jordskredfare på gult nivå for Trøndelag, midtre og indre deler av Vestlandet og Nordvestlandet.

Faren antas å minke i løpet av dagen i dag (tirsdag), melder NVE.

«Det har kommet store mengder nedbør hele helgen, og det skal regne 30–50 mm utover mandag. Det vil ta tid før vannet renner unna, men vi venter likevel at skredfaren avtar. Bratte skråninger, samt bekker og elveløp med stor vannføring er spesielt utsatt. Grunnvannstanden og vannmetningsgraden i bakken er svært høy», skriver NVE på varsom.no.

Her minket faren for nye skred i går kveld, skriver NVE.