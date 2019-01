– Det er som kjent fremmet et krav om løsepenger mot familien. Politiet har imidlertid gitt familien en klar anbefaling om ikke å innfri kravet slik saken står nå. Familien har besluttet å følge politiets råd, sa Holden på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

– Vi håper derfor at dagens offentliggjøring av saken vil bidra til at vi kommer i kontakt med dem som har bortført Anne-Elisabeth, og at vi får en bekreftelse på at alt står bra til med henne, slik at vi deretter kan starte en prosess med å få Anne-Elisabeth trygt hjem til sin familie, sier Holden.

Han sier familien har fått en grundig veiledning fra politiets fagmiljøer når det gjelder løsepengekravet og vurderingen av om dette skal innfris eller ikke.

– Med tanke på at de har fått et så entydig råd, så er det vanskelig å tenke seg at man skulle agere i strid med rådet som er gitt, sier Holden.

– Den vurderingen har vært særdeles krevende, sier han.

Han forteller også at han ikke kjenner til om familien fikk noe forvarsel om hva som kunne komme til å skje.

