Høie: Blir dyrt å annullere ambulansefly-kontrakten

Av Trine Andreassen

Rødt har lagt fram forslag om at kontrakten med Babcock annulleres. Forslaget skal nå hastebehandles i helse- og omsorgskomiteen. KrF, som kan sikre forslaget flertall, vil bestemme seg etter helseminister Bent Høies (H) redegjørelse for Stortinget i dag.

– Avtalen kan ikke reverseres uten betydelige kostnader og konsekvenser for helseforetakene, sier Høie i sin redegjørelse, som pågår nå.

– Sterkt advare

– Det er snakk om betydelige beløp som vil måtte gå på bekostning av pasientbehandlingen. En ny avtale uten ny anbudsrunde vil i utgangspunktet være ulovlig. Jeg vil sterkt advare mot at vi kommer i en sånn situasjon, sa Høie.

Det er ett år til den nye operatøren, Babcock SAA, skal overta ansvaret for tjenesten i juli neste år.

– Det er ikke grunnlag for å hevde annet enn at konkurransen er gjennomført i tråd med grunnprinsippene i anskaffelsesregelverket: konkurranse, likebehandling, forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet, sa Høie.

Han viste også til at Lufttransport ikke har klaget på anbudskonkurransen til Klagenemnda for offentlige anskaffelser.

Ikke alvorlige konsekvenser

Høie ba Lufttransport, som tapte anbudsrunden, om å være seg bevisst sitt ansvar for å ivareta en sømløs overgang til Babcock overtar ansvaret.

Overføringen av kontrakten fra Lufttransport til Babcock har ført til en konflikt om pilotenes arbeidsforhold, noe som har ført til en krise i luftambulansetjenesten. Tirsdag sto tre av ni ambulansefly på bakken, mens to var i delvis drift.

Høie fastslår at krisen så langt ikke har ført til alvorlige konsekvenser for liv og helse.

– Jeg ser svært alvorlig på situasjonen som har oppstått. Men selv om situasjonen har vært krevende for helsetjenesten og dem som jobber der, og enkelte pasienter har opplevd å måtte vente, har det ikke fått konsekvenser for liv og helse. Helsetjenesten har vist seg fra sin beste side. Det er mobilisert både personell og ekstra ressurser for å finne løsninger som på best mulig måte ivaretar befolkningens trygghet.

– Ødelagte liv har også en verdi

– Høie tar ingen selvkritikk. Han spør ikke hvordan dette kunne skje, sa Senterpartiets Kjersti Toppe.

– Jeg hadde forventet større ydmykhet fra en statsråd der vi vet at det er folk med risikofødsler som har født på et fastlegekontor. Det er bare flaks som gjør at liv ikke har gått tapt, sa Toppe.

For Senterpartiet er det opplagt at den «skandaliserte avtalen» må annulleres, sa hun.

– Det vil koste å annullere en kontrakt, men det vil også koste å la være, og ødelagte liv har også en verdi.

Toppe sa hun ikke var betrygget av helseministerens redegjørelse.

KrF: Ikke nok fra Høie

At Høie sier det blir flere folk på AMK-sentralen og i ambulansetjenesten, er ikke nok, for det trengs fly for å redde liv, påpekte Kristelig Folkepartis Olaug Bollestad.

– Nå må det sikres akutte, kompenserende tiltak og langsiktige, forutsigbare tiltak, sa hun.

At helseforetaket har kunnet inngå en avtale som ikke er god nok, ved at det ikke er stilt krav om virksomhetsoverdragelse, mener KrF er et tegn på det problematiske ved helseforetaksmodellen.

– Avstanden mellom politisk ledelse og politisk styring og de som bestemmer dette i helseforetakene, blir lang, og vi mister kontrollen. Jeg stiller store spørsmål ved denne modellen, sa Bollestad.

Rødts Bjørnar Moxnes kritiserte Høie for å fortsatt forsvare anbudsmodellen og betegne den som god, når landet står oppe i en dyp krise.

– Stortinget må ta ansvar og raskt rette opp i krisen, for det gjør ikke landets helseminister, sa Moxnes.