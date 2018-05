Innenriks

Jan Bøhler er selveste Groruddalens røst og en av ytterst få politikere som bor i dalen alle ellers bare snakker om.

Derfor var det kanskje ekstra overraskende, at da Arbeiderparti-stortingsrepresentanten for noen uker sida ga ut en ny låt, så begynte han å snakke stygt om hiphop.

Til Grorudalens Avis snakket han om framveksten av vold og kriminalitet, og et «underkommunisert problem»: Tekstene i amerikansk gangsterrap.

Om volden i Groruddalen, svarte han blant annet: «Rus er ett av svarene, men det andre som kommer opp oftest er faktisk gangsterrappen.»

– Mener du virkelig at hiphop fører til vold, Jan Bøhler?

– Nei, jeg elsker hiphop, og har lang spilleliste, sier Bøhler når han treffer Dagsavisen i Oslo sentrum.

Men han trekker en grense der hvor tekstene hyller ekstrem vold eller kriminalitet.

– Det er en fare for at noen av de mest utsatte ungdommene blir påvirka.

Bøhler trekker særlig fram artisten XXXtentacion, som toppet VG-lista i flere uker i fjor.

– I videoen sin henger han en hvit seksårig gutt. Og de lynsjer en lærer. Det er et eksempel for meg på noe som går over grensen, sier han.

– Fører det til vold?

– Dette er noe mange unge har tatt opp med meg, at ekstrem voldsdyrkende gangster-rap påvirker noen ungdommer i faresonen, og jeg viderebringer det sammen med dem. Det store flertallet av positiv ungdom i Groruddalen reagerer mot ekstrem voldsdyrking, og jeg tror det er viktig at vi voksne er med og viser fram hva de står for.

– Men voksne har alltid ment at ungdommens musikk er farlig?

– Opp igjennom musikkhistorien har vi kanskje vært litt feige med å kritisere innholdet i musikk som for eksempel hyllet bruk av farlige rusmidler. Vi er så redde for å ikke være hundre prosent kule.

– Den hiphopen jeg kjenner og liker, den kan være veldig samfunnskritisk og bruke sterke ord, men den hyller ikke ekstrem vold og kriminalitet. Når teksten er om å drepe folk, så er det noe annet for meg, sier han.

Får minister-kjeft

Du veit du har sagt noe kontroversielt når selveste kulturministeren kommer på banen. Etter oppslaget på Groruddalen.no ringte telefonen fra Trine Skei Grande.

– Dette er en ekstremt gammeldags tankegang som jeg trodde vi var forbi, sier kulturministeren til Dagsavisen.

– Når du forteller en ungdomsgenerasjon at det de liker av musikk er dårlig og negativt, så sier du også til de ungdommene at de er dårlige og negative, sier hun.

– Hovedproblemet i Groruddalen er ikke musikk eller religion, men det utenforskapet som veldig mange føler.

– Og du mener Jan Bøhler gjør det verre?

– Han gjør avstanden større. Han gjør at mange ungdommer tenker at de voksne kommer aldri til å forstå.

Trine Skei Grande forteller at tankene gikk til nittitallets Taggerhue-kampanje, hvor graffiti-ungdom ble framstilt som voldelige og dumme.

– Den kampanjen sa at alle som ikke er som oss er dumme, og all ungdomskultur er dum, og at alt de står for er kriminelt, sier hun.

Hun presiserer at hun ikke har hørt låta til Jan Bøhler, bare lest intervjuet.

– Synes du Bøhler representerer Groruddalen bra nå?

– Han representerer i hvert fall ikke ungdom.

– Dette er like dumt som å tro at når voksne leser kriminalromaner, så fører det til at de dreper flere, sier hun.

Ufattelig

Men dét vil ikke Bøhler ha på seg:

– Det er helt hinsides av kulturministeren å mene at hvis man kritiserer innholdet i enkelte ekstreme fenomener innen en genre, så er man mot hele genren, enten det gjelder kriminallitteratur eller hiphop. Det er som å ville legge lokk på alle debatter om innhold. Nettopp fordi jeg er glad i hiphop, synes jeg ikke den skal slås i hardtkorn med ekstremt voldsdyrkende gangster-rap. Vi har aldri med ett ord kritisert hiphop, sier han.

– Kulturministeren viser her en enestående vilje til å misforstå, til og med uten å ha sett videoen, sier han.

Bøhler mener Skei Grande og regjeringen heller burde støtte opp om de unge som er mot forherligelse av vold og rekruttering til kriminelle gjenger.

– Jeg har diskutert med ungdomsarbeidere, forebyggende politi, forskere og først og fremst de unge selv, om hva som påvirker noen få til å bli så aggressive. Alle har pekt på at ekstremt voldsdyrkende gangster-rap kan ha en betydning. Jeg har ikke ønsket å teoretisere eller generalisere om dette. Vi har bare lagd en enkel musikkvideo – og så kan folk tenke selv og like eller ikke like det, sier han.

Pinlig

Heller ikke sjefen for kultur i Oslo roper hurra for koblingen mellom hiphop og kriminalitet

– Dette er veldig pinlig, sier kulturbyråd Rina Mariann Hansen.

Hansen er Bøhlers partifelle i Arbeiderpartiet.

– Har hiphopen skylda for volden i Groruddalen?

– Haha, nei. Verken i Groruddalen eller noen andre steder, sier hun.

– Jeg tror byrådslederens analyse om at dette handler om fattigdom, forskjeller og manglende tilbud til ungdom har en hel del for seg, og at gangsterrap overhodet ikke er problemet, sier hun.

– Så tror jeg på ordentlig at Jan Bøhler har lyst til å gjøre noe med den situasjonen som er både i Groruddalen og i Oslo sør. Og at han har mye fint og riktig å foreslå. Og i motsetning til andre politikere så bor han der, og trenger ikke dra på safaritur med buss dit. Men han bommer veldig når han skylder på musikken.

– Hva synes du om låta til Jan Bøhler?

– Jeg har hørt veldig mye bedre rap i mitt liv. Men det er hyggelig at han prøver.

