Her stiller foreldre som streikevakter utenfor barnehage i streik

Innenriks

Av Fagbladet/Per Flakstad

Torsdag stengte eier Irina Jonsson Krokusen barnehage i Sandefjord. Ifølge plakaten på porten kommer den til å være stengt også i neste uke.

– Det er gledelig å se at eieren tar til vettet og innser at hun ikke kan drive en barnehage når fire av seks ansatte er i streik, sier John Ole Engnes som er leder for Fagforbundet Sandefjord.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Foreldre sto streikevakt

Også tre av foreldrene til barn i barnehagen stått streikevakt sammen med de ansatte.

– Vi har snakket med flere av foreldrene, og vårt inntrykk er at de ønsker at eier skal rydde opp og sørge for trygge voksne og ordnede forhold i barnehagen med tariffavtale og alt annet i orden, sier han.

Les også: Kan bli kutt i regulering: Frykter for barna på Tøyen

Bekymringsmelding til kommunen

Ifølge Engnes har foreldre sendt en bekymringsmelding til kommunen. Men han vet ikke hva dette har ført til, og om det har noen sammenheng med at barnehagen nå er stengt.

Så langt Engnes kjenner til har det ikke vært noen dialog mellom Fagforbundet og eieren i løpet av streiken.

Da streiken startet tirsdag forsøkte Fagbladet gjentatte ganger å få kontakt med eier Irina Jonsson uten å lykkes. Redaksjonen har også sendt en henvendelse der hun er invitert til å kommentere saken og belyse den fra sitt ståsted. Henvendelsen er ikke besvart.

Les også: Se kart: Her er det bompengeopprør