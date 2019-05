Av Ola Karlsen - ABC Nyheter

Klokken 18.06 om kvelden fredag 13. april 2018 skulle helikopteret gjøre sin sjette landing om bord på «KNM Thor Heyerdahl».

Denne gangen gikk det galt. Understellet på høyre side kollapset og helikopteret la seg over på høyre side. Etter noen sekunder justerte understellet seg ved hjelp av det hydrauliske trykket til normal posisjon.

I mer enn et år har man ventet på et svar på hvordan dette kunne skje med en nybygd maskin med en innkjøpspris på 570 millioner kroner. Det ser også ut til å måtte drøye en stund til, blant annet fordi havarikommisjonen har måttet prioritere fregattforliset.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

– Prøver å forstå data

Den konstituerte lederen av Statens havarikommisjon for Forsvaret, oberst Håkon Sitre, tror det vil ta noen måneder får en endelig versjon rapport fra granskningen av understellskollapsen vil foreligge.

– Vi jobber fortsatt med data som vi prøver å forstå. Og deretter skal saken ut på høring hos de berørte, så en endelig rapport vil ikke komme før til høsten, sier han til ABC Nyheter.

Oberst Sitre vil ikke svare på spørsmål om det mest sannsynlige er produksjonsfeil eller særlige omstendigheter kvelden 13. april da helikopteret skulle lande på fregatten:

– Jeg ønsker ikke å komme med mistanker eller spekulasjoner nå, men som det fremkommer av den foreløpige rapporten har ikke undersøkelsene av understellet avdekket vesentlige feil eller svakheter.

Fløy til Kjevik

Etter at trykket var justert kunne pilotene fly maskinen til Kjevik hvor man landet trygt. Ut over «de forventede skadene» har man kun avdekket minimale skader, heter det i en foreløpig rapport om hendelsen som ABC Nyheter har fått innsyn i.

Under hendelsen var den relative vinden 35 knop, sikten 10 kilometer og det var bare et spredt skydekke over 1500 fot. Under denne øvelsen for NH90-operasjoner fra fregatt, deltok også «KV Svalbard».

Både Forsvarets laboratorietjenester (FOLAT) og Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) har vært inne i kommisjonens arbeid. Metallkomponenter fra understellet er blant annet analysert for å avdekke eventuell materialtretthet.

Blant de foreløpige funnene som er gjort av havarikommisjonen er at «understellet har oppført seg som man kan forvente ved en landing klassifisert som «hard landing» – ett nivå hardere enn en normal landing», selv om analysene av ferdsdata ikke gjør det mulig å ennå konkludere med at landingen var hard.

Det er «ikke avdekket vesentlige feil eller svakheter» ved understellet, slik også oberst Håkon Sitre påpeker.

I et brev datert 25. april i år skriver havarikommisjonens leder at det er «fortsatt behov for avklaringer omkring hendelsen», delvis fordi kommisjonen «har sett seg nødt til å prioritere å undersøke kollisjonen mellom KNM Helge Ingstad og Sola TS».

Les også: NH90 kan delvis bli byttet ut

Skandalehelikopter

Dette uhellet føyer seg inn i en lang rekke negative hendelser rundt de norske innkjøpene av 14 NH90-helikoptre. De skulle vært på plass i 2008, men nå regner man først med at alle vil være på plass tidligst neste år.

I fjor leverte Riksrevisjonen en svært negativ rapport om hele prosessen og kostnadene som ser ut til å bli på noe over 8 milliarder kroner. Det er også klart at det vil bli langt dyrere å drive og vedlikeholde helikoptrene enn først antatt.

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har anslått en årlig ekstrakostnad på 470 millioner kroner.

Les også: Bakke-Jensen feilinformerte Stortinget om NH90

Saken ble først publisert hos ABC Nyheter