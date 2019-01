Her går russeren til angrep med kniv i Kiwi-butikken

ABC Nyheter har fått tilgang på opptak fra overvåkningsvideoen kvelden den 20 år gamle russiske statsborgeren går inn på Kiwi Fredensborg i Møllergata i Oslo, og knivstikker en tilfeldig kvinne som stod ved kassen.

Etter å ha vist opptakene, har ABC Nyheter valgt å avpublisere de levende bildene, men gjengir stillbilder fra opptakene.

(Vi velger å gjøre dette av hensyn til ofrene.)

Opptakene viser at angriperen går rolig mot kassen, før han stikker kvinnen i ryggen. Deretter sklir han på gulvet.

Når kvinnen prøver å komme seg ut av butikken, fortsetter angriperen å fekte med kniven mot personen i kassen.

Den ansatte som står i kassen setter seg så kraftig til motverge. Først kastes det papirer og andre gjenstander i umiddelbar nærhet mot gjerningsmannen. Før den ansatte tar tak i den høye kontorstolen de ansatte har når de står i kassen, og kaster denne mot angriperen som nærmest tar i mot den. Kort tid etter kaster angriperen stolen tilbake mot den ansatte. Det er tydelig at den treffer kassen hardt. Sigarettskapet som over kassen vibrerer kraftig etter at stolen treffer.

Så beveger angriperen seg mot utgangsdøren.

– Er tilfeldig offer

En 20 år gammel russer ble kort tid senere pågrepet av politiet utenfor butikken i Møllergta i Oslo sentrum. Han ble deretter siktet for terror etter at han knivstakk den 25 år gamle kvinnen torsdag 17. januar.

– Kvinnen sto i kassen for å betale da hun ble stukket i ryggen. Alt tyder på at hun var et tilfeldig offer. Vi vet ennå ikke om det var et ran i forbindelse med knivstikkingen. Ingenting tyder på at kvinnen forsøkte å avverge en slik situasjon, sa operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt kort tid etter hendelsen.

Den skadde kvinnen ble brakt til Ullevål sykehus. Tilstanden var da kritisk, men stabil. Etter å ha ligget i respirator og vært gjennom operasjon, skal kvinnen nå være utenfor livsfare.

Russisk statsborger

Etter knivstikkingen skal gjerningsmannen ha angrepet personen som satt i kassa, men deretter valgt å løpe fra stedet. Han ble pågrepet av politiet i nærheten av åstedet etter kort tid. Mannen bar en kniv da han ble arrestert.

Den siktede mannen er 20 år gammel, kommer fra den russiske republikken Basjkortostan og er russisk statsborger, opplyste PST-sjef Benedicte Bjørnland.

Han kom til Norge via Sverige samme dag som terrorangrepet fant sted.

I det første avhøret skal mannen ha sagt at knivstikkingen var et terrorangrep og at meningen var å drepe flere. Målet med angrepet var å drepe kristne europeere.

Endret forklaring

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) etterforsker knivangrepet mot en kvinne på Kiwi Fredensborg i Møllergata i Oslo som et terrorangrep. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

Senere endret 20-åringen forklaring. Ifølge mannens advokat Ola Linde hevder mannen at han bare skulle på ferie og at han ikke var «helt i form» da knivstikkingen skjedde, uttalte han til Dagbladet.

Til Aftenposten sa advokaten at hans klient er psykisk syk.

– Min erfaring sier at dette er en sinnsforvirret og syk 20-åring. Måten han snakker og oppfører seg på, er ikke normal. Han er overhodet ikke opptatt av at han nesten har stukket noen til døde. Det sier jo en del, sa advokaten.

Varetektsfengslet i fire uker

Mannen er nå varetektsfengslet i fire uker. Politiadvokat Anne Karoline Bakken Staff sier PST vil be om en prejudisiell observasjon av den siktede.

– PST har tidligere uttalt at det er muligheter for terrorangrep i Norge, og nå er det mulig at det har foregått. Det er det vi undersøker, sier Bakken til NTB.

Mannen er siktet for brudd på straffelovens paragraf 131 , som omfatter terrorhandlinger.

Saken var føst publisert hos ABC Nyheter