Her går det mot 100 år med Ap-ordfører

Ap sto i fare for å miste ordføreren i Stange til Sp etter 96 år ved roret, men Nærmiljølista sørget søndag kveld for at Ap beholder vervet.

Senterpartiets ordførerkandidat Aasa Gjestvang tar det imidlertid med fatning at hun heller ikke denne gangen klarte å fravriste Ap ordføreren.

– Vi må bare glede oss over tidenes beste Sp-valg i Stange og konstatere at alle de som virkelig ønsket et politisk skifte, må vente i minst fire år til, sier hun til NTB søndag kveld.

Avklaringen betyr at Aps Nils A. Røhne fortsetter som ordfører. Om ikke noe helt spesielt skjer i perioden 2019-2023, betyr dette at Ap vil ha makten i kommunen i 100 år uavbrutt.

Nærmiljølista har den siste uken forhandlet med både Sp og Ap om hvem som skulle få ordføreren og makten.

– Vi har landet på at vi inngår et samarbeid med Ap sammen med SV, MDG og antakelig også Rødt, sier Nærmiljølistas førstekandidat Paal Ravnaas, som nå blir varaordfører, til NTB.

Muligheten for å få til et mer solid flertall på 20 mot 15 med Ap i stedet for 18 mot 17 med Sp ble avgjørende, forklarer han.

I tillegg har Nærmiljølista vært opptatt av at Tingvold kulturhus til 115 millioner kroner i Stange sentrum ikke skal bygges i denne perioden og i den formen det har vært planlagt.

Stange er for øvrig hjemkommunen til Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum, og lokalpartiet fikk i valget mye drahjelp av partiets fremgang nasjonalt.

(©NTB)