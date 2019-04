Av: Karoline Elgesem

Under muntlig spørretime i stortingssalen ble det vanskelig for Fylkesnes å holde orden på hvem som er herr, fru, statsråd eller president. Stortingspresident Tone Wilhelmsen Trøen tok det hele med et smil.

Videoen fra spørretimen:

Saken ble først publisert på ABC Nyheter.