Av Leif Martin Kirknes og Knut Viggen, FriFagbevegelse

Mandag ettermiddag ble det etter et møte med kretsmekleren klart: Traftec Rogaland innfører tariffavtale.

I 315 dager har det som først var 12, men på slutten var fem, elektrikere streiket i Rogalands-avdelingen til Traftec, lokalisert i Klepp, en halvtimes kjøring syd for Stavanger. Men nå er det over.

Nesten uvirkelig

Nå som konflikten er over og alle skal bli venner igjen, overlater Traftec-klubben, som selv trenger litt tid på å fordøye det hele, til sine nærmeste allierte i forbundet å uttale seg om det inntrufne.

Ved distriktskontoret til EL og IT Forbundet i Rogaland, i Stavanger, har de feiret med marsipankake påtrykt teksten «Gratulerer med tariffavtale» i dag.

– Det var en «løye», nærmest uvirkelig, følelse, sier distriktsleder Arvid Erga om da det gikk opp for ham at streiken var over.

Han hadde noen følere ute, men det var først gjennom FriFagbevegelse og Nettverk at han til slutt fikk bekreftet at den lange kampen var over.

– Jeg måtte nesten tenke litt over om det var 1. april eller 1. mai som er rundt hjørnet, sier han.

Noe større

Det har strømmet på med gratulasjoner. Også Hadia Tajik er blant de som har sendt gratulasjon.

– Hun har jo vært med på å legge til press etter at hun tok opp Traftec-saken i sin landsmøtetale, sier Erga.

Også leder i Rogaland Elektromontørforening Øivind Wallentinsen er i topp humør.

– Det er jo en seier at vi ender opp med tariffavtale. Men jeg mener resultatet er noe vesentlig større enn bare for de som har vært i streik og Traftec. Det viser at vi selv med en langvarig streik og med relativt få ute i streik klarer å få bedriften til å akseptere en tariffavtale, sier han.

Energi-avtale

Kravet fra de streikende var opprinnelig avtalen «Landsoverenskomsten for elektrofag» (LOK). Men da energioverenskomsten ble lagt på forhandlingsbordet kunne partene til slutt enes om den. Den er også i EL og IT Forbundets portefølje. Kort fortalt er den myntet på kraftselskaper (Energi Norge [NHO]), mens LOK er ment for elektrikerselskaper (Nelfo [NHO]).

Traftec bygger, drifter og vedlikeholder lys og elektrotekniske anlegg langs norske veier og i tunneler. Budskapet fra Traftec-styreleder Jan Tore Klemmetsen er at energioverenskomsten passer bedre enn LOK for Trafec. Traftec er for øvrig ikke medlem i NHO.

Arbeidsgruppe

Det er når alt kommer til alt greit for Arvid Erga at det ble energiavtalen, selv om LOK stod øverst på ønskelisten. Han poengterer at noe av det viktigste for de streikende har vært å sikre seg medbestemmelse og forhandlingsrett, og det får de også med energioverenskomsten. Hovedavtalen mellom LO og NHO medfølger automatisk også her.

Det følger også med et vilkår om at en arbeidsgruppe innen 2022 skal vurdere bedriftens arbeidsoppgaver for å finne ut hvilken tariffavtale som er mest riktig, påpeker både Erga og Wallentinsen.

Blanke ark

Å komme tilbake til normalhverdag med arbeid etter 315 dager med streik krever litt omvending. Hodet må snus om. I dag har de fem hovedpersonene vært på kurs på distriktskontoret, der de også har hatt streikekontor i nesten et år.

– Jeg har snakket mye med dem om at nå må de starte med så godt som blanke ark og legge det som har vært bak seg. Nå skal de sammen med kollegaer i Traftec og bedriften for øvrig jobbe for å få en best mulig arbeidsplass der det er samarbeid som skal være grunnpilaren, sier Arvid Erga.

I morgen kommer for øvrig LO-leder Hans-Christian Gabrielsen til Stavanger og omegn for å holde 1. mai-tale.

– Det kunne ikke vært bedre timet, sier Erga, som håper LO-lederen får tid til å slå av en prat med de fem.

Via LOs kommunikasjonsapparat får Nettverk bekreftet at LO-lederen gleder seg til å gratulere de (eks-)streikende.

«[E]n viktig seier for et ryddig og organisert arbeidsliv. Godt jobba!», skriver LO-lederen på Facebook.