Her er to arbeidere på jobb på byggeplassen 1. mai. Entreprenøren ble lyn forbannet

Av Helge Rønning Birkelund og Jøran Grønstad, FriFagbevegelse

To arbeidere lot seg ikke stoppe av 1. mai og møtte opp på byggeplassen til nytt helse- og omsorgssenter på Harestua i Lunner kommune.

– Det kan jeg aldri tenke meg stemmer. Det kjenner jeg ikke til, sier daglig leder hos entreprenøren Consto Eide, Jørn Bogen, et datterselskap i konsernet Consto.

– La meg sjekke, så ringer jeg tilbake, sier han til FriFagbevegelse da han får høre om hendelsen.

Consto Eide er hovedentreprenøren for byggingen av helse- og omsorgssenteret på Harestua.

Les også: Denne Oslo-kinoen ble åpnet i 1934. Snart kan det være slutt

Skriftlig avtale på stengt byggeplass

Prosjektleder Olav Ruud blir forbannet når han hører om de to arbeiderne som er avbildet i arbeidsantrekk på byggeplassen.

– Ja, jeg ble lyn forbanna. Vi hadde en klar avtale om at det ikke skulle være noen som jobbet 1. mai. Bygget skulle være stengt. Det har jeg skriftlig, sier Olav Brun til FriFagbevegelse.

– Nå har jeg gitt klar beskjed om at de umiddelbart skal forlate byggeplassen, legger han til.

– Vi kan bare legge oss paddeflat, poengterer han.

Daglig leder Bogen sendte så HMS-ansvarlig for å forsikre seg hundre prosent om at det var stille på arbeidsplassen.

Les også: Derfor feirer vi 1. mai (DA+)

Legger seg flat

De to arbeiderne jobbet for Aanesland Limtre AS. Teknisk selger i selskapet, Thomas Orskaug, sier at det hele er en glipp.

– Jeg snakket med arbeiderne senest i går og sa da klart fra at de ikke kunne jobbe 1. mai. Så har de tatt seg til rette og begynte å forberede noe arbeid de skal gjøre i morgen. Da jeg ble gjort oppmerksom på at de var på byggeplassen, ga jeg straks beskjed til dem om å avslutte, noe de gjorde umiddelbart.

Orskaug presiserer at 1. mai er hellig for både han og firmaet.

– Dette er en stor glipp og jeg legger meg paddeflat. Det er uakseptabelt og jeg beklager dette veldig sterkt, sier Orskaug.

Det vil nå bli levert et skriftlig avvik på hendelsen. Det betyr at den kan bli fulgt opp av Arbeidstilsynet.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!