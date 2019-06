Av Tormod Ytrehus, FriFagbevegelse

Onsdag forrige uke gikk nærmere 500 sykehusansatte ut i streik. Kravet er tjenestepensjon også for de med små stillingsprosenter.

FriFagbevegelse har gått gjennom lønna til toppsjefene i alle 23 helseforetakene som er i konflikt med sykehusansatte organisert i LO og YS. Dette er helseforetakene som driver sykehus. Vi har undersøkt årsregnskapene for 2017, siden de færreste av foretakene har offentliggjort regnskapet for i fjor.

Se hele lista nederst i saken.

De nærmere 500 sykehusansatte som nå er i streik, krever pensjon fra første krone. I dag blir ikke sykehusansatte som har en stillingsprosent under 20 prosent meldt inn i pensjonsordninga. De taper dermed totalt 8,7 prosent av lønna i opptjening av tjenestepensjon og betinga tjenestepensjon, som er en del av ny offentlig tjenestepensjon. I tillegg mister de uføre- og etterlattepensjonen som er en del av i offentlig tjenestepensjon.

Både arbeidstakerne og arbeidsgiverne er enige om at de ansattes krav vil koste rundt 100 millioner kroner.

Så store er forskjellene

En sykehusansatt i 19 prosent stilling med en vanlig årslønn på 85.500 kroner, vil miste 7.500 kroner i opptjent tjenestepensjon og betinga tjenestepensjon årlig, fordi de ikke er meldt inn i pensjonsordninga. Ut fra årsregnskapene kan vi regne ut at:

* De 23 toppsjefenes inntekt på ett år, kunne finansert pensjonsopptjeninga til 6.565 deltidsansatte sykehusansatte. Anslaget på hvor mange sykehusansatte som ikke er innmeldt i pensjonsordninga, ligger på mellom 5.000 og 10.000 ansatte til enhver tid.

Hvordan fastsetter de lønn, pensjon og godtgjørelser?

Helseforetakene skriver at de fastsetter lederlønninger etter lønnsutvikling i helseforetaket eller i samfunnet, lønnsutvikling for sammenliknbare stillinger og resultatoppnåelse.

Helseforetakene viser til statens retningslinjer for lederlønninger, videreført av sittende regjering, som slår fast at lønna skal være konkurransedyktig, men ikke lønnsledende i forhold til samenliknbare selskap. De statseide selskapene skal også bidra til moderasjon i lederlønninger.

I nesten samtlige årsregnskap heter det at lederne skal ha samme vilkår som andre ansatte i pensjonsordninga si. Disse er i Kommunal landspensjonskasse (KLP), Pensjonskassen for helseforetakene i hovedstadsområdet (PKH) eller Statens pensjonskasse (SPK).

I annen godtgjørelse ligger mobiltelefonordninger, avisabonnement, bredbånd, datamaskiner og utstyr til hjemmekontor, forsikringer, bilordninger og godtgjørelse for pendling.

Så godt som alle helseforetak gir deler av ledelsen mulighet til å inngå en avtale om sluttvederlag. Denne er gjerne på 12 månedslønner, i tillegg til at de ofte beholder pensjonsordninga si og forsikringer i perioden. Vilkårene er som regel at lederen blir oppfordret av styret til å si opp stillinga si eller at styret sier opp lederen uten lovlig grunn til oppsigelse. Som regel blir sluttvederlaget mindre dersom lederen får seg en ny jobb.

FriFagbevegelse har sett på lønn, pensjon og godgjørelser, i tillegg til såkalte fallskjermer, for de administrerende direktørene i helseforetakene hvor ansatte nå er i streik. Vi gjengir ikke lønna til andre direktører, klinikksjefer og avdelingsledere som er en del av ledergruppa, men disse har også nærmest uten unntak millionlønninger.

Hvem drar inn mest?

Tidligere sjef for Sørlandet sykehus, Jan Roger Olsen, var direktøren som fikk mest i pensjon. Han tjente opp nærmere 1,3 millioner i pensjon i 2017, siden han hadde en omdiskutert avtale som sikret han 66 prosent av lønna i pensjon når han er 65 år. Olsen gikk av fra stillinga si i fjor.

På andreplass kommer de to direktørene i Helse Førde, med 482.000 kroner i pensjon. De er tett fulgt av sjefen for det desidert største regionale helseforetaket, Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst, som tjente opp 455.000 kroner i pensjon.

Fire sykehusdirektører tjente opp mellom 300.000 og 400.000 kroner i pensjon i 2017. 12 sykehusdirektører tjente opp mellom 200.000 og 300.000 kroner, mens fire direktører tjente opp mellom 100.000 og 200.000 kroner i pensjon.

Helse Førdes to direktører kostet 2,6 millioner kroner i lønn i løpet av året. Lofthus i Helse Sør-Øst hadde en årslønn på 2,3 millioner kroner. Ingen av direktørene har en årslønn lavere enn 1,4 millioner kroner.

Når det gjelder godtgjørelser, skiller direktørene på disse sykehusene seg ut med naturalytelser til en verdi på mellom 100.000 og 200.000 kroner: Finnmarkssykehuset, Helse Nord HRF, Helse Midt-Norge HRF, Helse Nord-Trøndelag og St. Olavs Hospital. Resten har fått naturalytelser til en verdi av mellom 4.000 og 17.000 kroner.

For alle de 23 sykehusdirektørene er gjennomsnittet:

• Lønn: 1,8 millioner kroner. (Medianlønna er på nærmere 1,8 millioner kroner.)

• Pensjon: 316.000 kroner. (Medianen er på 269.000 kroner.)

• Annen godtgjørelse: 40.000 kroner. (Medianen er på 7.000 kroner.)

Her er hele lista:

Akershus universitetssykehus (8879 ansatte)

Administrerende direktør: Øystein Mæland

Lønn: 1.820.000 kroner

Pensjon: 279.085 kroner

Annen godtgjørelse: 5382 kroner

Finnmarkssykehuset (2127 ansatte)

Administrerende direktør: Eva Håheim Pedersen

Lønn: 1.575.000 kroner

Pensjon: 274.000 kroner

Annen godtgjørelse: 200.000 kroner

Helgelandssykehuset (1985 ansatte)

Administrerende direktør: Per Martin Knutsen / Fred Murer

Lønn: 1.932.000 kroner

Pensjon: 155.000 kroner

Annen godtgjørelse: 7000 kroner

Helse Bergen (12.283 ansatte)

Administrerende direktør: Eivind Hansen

Lønn: 1.794.678 kroner

Pensjon: 269.362 kroner

Annen godtgjørelse: 6048 kroner

Fallskjerm: Hansen hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Helse Fonna (3999 ansatte)

Administrerende direktør: Olav Klausen

Lønn: 1.687.000 kroner

Pensjon: 170.000 kroner

Annen godtgjørelse: 6000 kroner

Fallskjerm: Klausen hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Helse Førde (3028 ansatte)

Administrerende direktør: Jon Bolstad / Børge Tvedt

Lønn: 2.579.538 kroner

Pensjon: 481.942 kroner

Annen godtgjørelse: 9831 kroner

Helse Møre og Romsdal (6822 ansatte)

Administrerende direktør: Espen Remme

Lønn: 1.841.000 kroner

Pensjon: 278.000 kroner

Annen godtgjørelse: 5000 kroner

Helse Midt-Norge RHF (21.603 ansatte)

Administrerende direktør: Stig Slørdahl

Lønn: 1.919.000 kroner

Pensjon: 338.000 kroner

Annen godtgjørelse: 158.000 kroner

Fallskjerm: Slørdahl hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger, i tillegg til at han beholder pensjons- og forsikringsordninger i perioden.

Helse Nord RHF (17.668 ansatte)

Administrerende direktør: Lars Vorland

Lønn: 2.009.000 kroner

Pensjon: 163.000 kroner

Annen godtgjørelse: 160.000 kroner

Helse Nord-Trøndelag (3658 ansatte)

Administrerende direktør: Torbjørn Aas

Lønn: 1.458.000 kroner

Pensjon: 349.000 kroner

Annen godtgjørelse: 147.000 kroner

Helseforetaket opplyser om at Aas ikke har ordinære pensjonsbetingelser.

Helse Sør-Øst RHF (78.000 ansatte)

Administrerende direktør: Cathrine M. Lofthus

Lønn: 2.250.426 kroner

Pensjon: 454.555 kroner

Annen godtgjørelse: 5025 kroner

Fallskjerm: Lofthus hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Helse Stavanger (7821 ansatte)

Administrerende direktør: Inger Cathrine Bryne

Lønn: 1.777.000 kroner

Pensjon: 335.000 kroner

Annen godtgjørelse: 6000 kroner

Fallskjerm: Bryne hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Nordlandssykehuset (4767 ansatte)

Administrerende direktør: Paul Martin Strand

Lønn: 1.691.000 kroner

Pensjon: 288.000 kroner

Annen godtgjørelse: 5000 kroner

Fallskjerm: Når han fyller 64 år, kan han gå over i en annen stilling i helseforetaket med inntil 75 prosent av lønna som direktør.

Strand har rett til fire uker betalt permisjon i året.

Oslo universitetssykehus (23.315 ansatte)

Administrerende direktør: Bjørn Erikstein

Lønn: 2.195.732 kroner

Pensjon: 201.263 kroner

Annen godtgjørelse: 11.969 kroner

St. Olavs Hospital (10.483 ansatte)

Administrerende direktør: Nils Kvernmo

Lønn: 1.748.000 kroner

Pensjon: 249.000 kroner

Annen godtgjørelse: 133.000 kroner

Fallskjerm: Når Kvernmo er 64 år, kan han få en annen jobb i helseforetaket med samme lønn og ytelser som han hadde som direktør.

Sunnaas sykehus (764 ansatte)

Administrerende direktør: Einar Magnus Strand

Lønn: 1.543.325 kroner

Pensjon: 249.162 kroner

Annen godtgjørelse: 4392 kroner

Fallskjerm: Strand hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Sykehuset i Vestfold (5337 ansatte)

Administrerende direktør: Stein Kinserdal

Lønn: 1.759.148 kroner

Pensjon: 263.486 kroner

Annen godtgjørelse: 12.011 kroner

Sykehuset Innlandet (9972 ansatte)

Administrerende direktør: Alice Beathe Andersgaard

Lønn: 1.707.692 kroner

Pensjon: 237.277 kroner

Annen godtgjørelse: 10.392 kroner

Fallskjerm: Andersgaard hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Sykehuset Telemark (3888 ansatte)

Administrerende direktør: Tom Helge Rønning

Lønn: 1.719.043 kroner

Pensjon: 308.351 kroner

Annen godtgjørelse: 5025 kroner

Sykehuset Østfold (6753 ansatte)

Administrerende direktør: Just Ebbesen

Lønn: 1.815.962 kroner

Pensjon: 230.314 kroner

Annen godtgjørelse: -

Fallskjerm: Ebbesen hadde avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Sørlandet sykehus (7337 ansatte)

Administrerende direktør: Jan Roger Olsen

(Olsen gikk av som administrerende direktør i fjor og den nye sjefen har en ordinær pensjonsavtale i KLP, opplyser Sørlandet sykehus til FriFagbevegelse)

Lønn: 1.763.000 kroner

Pensjon: 1.280.000 kroner

Annen godtgjørelse: 7000 kroner

Fallskjerm: Olsen hadde en avtale som sikrer han pensjon tilsvarende 66 prosent av lønna fra han er 65 år gammel.

Universitetssykehuset Nord-Norge (8260 ansatte)

Administrerende direktør: Tor Ingebrigtsen

Lønn: 1.919.000 kroner

Pensjon: 173.000 kroner

Annen godtgjørelse: 5000 kroner

Fallskjerm: Ingebrigtsen hadde en avtale som gjorde at han kunne gå over i en rådgiverstilling fram til pensjonsalder eller stilling som professor hos Universitetet i Tromsø. Lønna han skulle være 85 prosent av direktørlønna. Om han ikke benyttet seg av denne, hadde han også avtale om sluttvederlag på inntil 12 månedslønner under visse forutsetninger.

Ingebrigtsen hadde rett til fire måneders lønna studiepermisjon.

Vestre Viken (9377 ansatte)

Administrerende direktør: Nils Fredrik Wisløff

Lønn: 1.825.176 kroner

Pensjon: 245.125 kroner

Annen godtgjørelse: 16.581 kroner

I tillegg er det en rekke helseforetak som ikke er omfattet av dette lønnsoppgjøret mellom fagorganisasjonene og Spekter. Disse er: Sykehuspartner, Helse Vest IKT, Luftabulansetjenesten, Pasientreiser, Sjukehusapoteka Vest, Sykehusapotek Nord, Helsetjenestens driftsorganisasjon for nødnett, Sykehusapotekene, Sykehusapotekene i Midt-Norge, Helse Nord IKT, Helse Midt-Norge IT. I tillegg har ansatte hos Sykehusinnkjøp og Sykehusbygg egne oppgjør med Spekter. (FriFagbevegelse)