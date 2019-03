Etter en grundig debatt fredag, ble politikerne i fellesnemnda for Viken etter hvert enige om at det var forslaget til Trude Bjørlykke Hansen fra Drammen som skal være fylkesvåpen når Akershus, Buskerud og Østfold slås sammen til ett fylke fra 1. januar 2020.

– Forslaget «Trippel fjellspeiling i vann» er et godt fylkesvåpen, og vi er glade for at fellesnemnda nå har gjort sitt vedtak. Dette fylkesvåpenet er sterkt både på form og symbolikk, og har potensial til å bli et unikt og gjenkjennelig varemerke for Viken fylkeskommune og Viken-regionen, sier Andreas Lervik – leder for arbeidsgruppa som utarbeider visjon, mål, verdier og symboler til Viken – i en pressemelding.

Innbyggerkonkurranse

I høst ble alle innbyggerne i de tre fylkene invitert til å sende inn sine forslag til hvordan fylkesvåpenet for Viken skal se ut.

Ett av kriteriene var at våpenet skulle være helt nytt, og ikke en kombinasjon av de tre nåværende. I tillegg skulle det være samlende, representer den nye fylkeskommunen på en god måte og være lett gjenkjennelig.

Totalt kom det inn over 600 ulike forslag fra rundt 500 av innbyggerne i de tre nåværende fylkene. En rekke skoler har bidratt i konkurransen, og i desember ble de ti beste publikumsforslagene plukket ut og tildelt en premie på 2.500 kroner hver.

– Det har vært stor spredning i forslag og et stort engasjement, fastslår Lervik.

Designbyråer kom til kort

I tillegg har fire designbyråer sendt inn sine utkast til det historiske fylkesvåpenet, og disse har blitt honorert med 25.000 kroner hver, selv om ingen av dem nådde helt opp.

Til slutt sto juryen – som består av ni politikere fra de tre fylkene, med Lervik i spissen – nemlig igjen med tre kandidater, alle innsendt av publikum.

– Jeg syns det er morsomt at juryen likte innbyggernes forslag best, kommenterer Lervik diplomatisk til Demokraten.

Det nye fylkesvåpenet forestiller altså et fjell som speiler seg i vann, med tre reflekser, og skal bestå av to farger – en blå bunn, med hvitt eller sølvfargede detaljer.

Opp til hvert av fylkene

Innstillingen fra fellesnemnda skal nå behandles i alle de tre fylkestingene i løpet av våren.

Østfold er først ut allerede førstkommende torsdag, før Akershus og Buskerud følger henholdsvis 8. og 24-25. april.

– Jeg håper de vil diskutere dette på en skikkelig måte, men det byr på noen utfordringer om de lander på tre forskjellige vedtak. Nå får de ett forslag å forholde seg til, så da regner jeg med – og krysser fingrene for – at dette også blir det endelige utfallet, sier Lervik.

«Gode assosiasjoner»

Hele juryens begrunnelse for at forslaget «trippel fjellspeiling i vann» ble valgt ut, lyder som følger:

«Dette forslaget har både en sterk formmessig utførelse, med elementer som vil fungere godt i ulike størrelser på ulike flater og både digitale og analoge bruksområder.

Det evner å gi gode assosiasjoner og har en symbolikk som gir rom for bredde, mangfold og rikdom i geografi, naturressurser og kulturlandskap.

Samtidig som våpenforslaget tydelig tar opp i seg moderniteten og Viken som går foran og viser vei inn i en ny tid, har forslaget også stort potensial til å stå seg godt over tid og bli et symbol for tradisjon i det nye fylkets felles historie.»

