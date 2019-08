Av Helge Rønning Birkelund, FriFagbevegelse

Arbeiderpartiet har foran høstens kommune- og fylkestingsvalg jobbet systematisk for å få kandidater med faglige tillitsverv på valglistene sine. Alle partilag er oppfordret av partiledelsen til å prioritere slike kandidater på partiets lister.

Arbeidet har gitt resultater. To av tre kommunepartier har tre eller flere kandidater med faglige tillitsverv på listene. Én av fem sier at de har 10 eller flere faglige kandidater på listen sin.

Arbeidsfolk

– Det er ingen tvil om at Arbeiderpartiet er partiet av og for vanlige arbeidsfolk. Mange tillitsvalgte i fagbevegelsen ønsker å delta i beslutninger om hvordan arbeidshverdagen deres skal se ut, sier partisekretær Kjersti Stenseng til FriFagbevegelse.

– Det arbeidet skjer nettopp i kommunene. Mange av Fagforbundets medlemmer velger i høst sin arbeidsgiver. Og mange av Fellesforbundets medlemmer velger sin oppdragsgiver. Det er ikke uten betydning om det er Arbeiderpartiet eller Høyre som styrer. Derfor ser vi også at mange av kandidatene våre kommer fra Fagforbundet og Fellesforbundet, men også mange andre forbund, sier Stenseng.

Hun påpeker at kommunepartiene går til valg på fagbevegelsens viktigste saker, på hele faste stillinger, seriøsitetskrav, sterke fellesskapsløsninger og nei til privatisering av omsorg og velferd.

– Signalet fra forbundene selv er at de synes dette er et bra resultat. Hele ni av 10 kommunepartier sier de har en god dialog med Fagforbundet, sier Stenseng.

Flest faglige kandidater

Trondheim topper oversikten over Ap-lister med flest faglige kandidater. Her har hele 14 av kandidatene bakgrunn fra fagbevegelsen. Kristiansund, Bergen, Sarpsborg, Porsgrunn, Songdalen og Gol har alle 12 listekandidater med faglig bakgrunn. Flora, Gratangen og Oppdal har 11 og Kvæfjord 10.

Arbeiderpartiet kan få flere ordførere med faglig bakgrunn:

• Grete Sjøli i Nes kommune i Akershus, stiller til gjenvalg. Hun har bakgrunn fra Fagforbundet.

• Tove Elise Frøland har også bakgrunn fra Fagforbundet og prøver å bli ordfører i Vindafjord i Rogaland.

• Stian Olafsen fra Fellesforbundet er ordførerkandidat i industrikommunen Vestre Toten.

• Line Langøygard, hovedtillitsvalgt i Oppland fylkeskommune for Fagforbundet, er ordførerkandidat i Vågå.

• Rune Krutå, hovedtillitsvalgt på Alcoa og landsstyremedlem i Industri Energi, er ordførerkandidat i Vefsn.

• Hilmar Høl fra Industri Energi er ordførerkandidat i Årdal.

• Markus Gabrielsen har flere verv i Norsk post- og kommunikasjonsforbund (Postkom) og er ordførerkandidat for Karlsøy Arbeiderparti.

• Elin Såheim Bjørkli har mange år som leder i NTL SSB bak seg og er nå styremedlem. Hun er ordførerkandidat for Arbeiderpartiet i Kongsvinger.

FriFagbevegelse har spurt alle partiene på Stortinget, i tillegg til Folkeaksjonen Nei til bompenger (FNB), om de har oversikt over antall listekandidater med faglige tillitsverv. Ingen av partiene har laget en slik oversikt. SV har ikke svart.

Kritiserte partiledelsen

Arbeiderpartiets ordførerkandidat i Vestre Toten kommune i Oppland og tillitsvalgt i Fellesforbundet, Stian Olafsen, klarte å skape sommerens politiske snakkis da han kritiserte toppledelsen for å være spekket av akademikere som har tatt snarveien utenom arbeidslivet, og hevdet at mangel på arbeidere i toppen er en viktig grunn til at Ap sliter. Det gjorde han først gjennom en kronikk hos NRK.

Stenseng mener Olafsen tar opp en viktig problemstilling.

– Han har rett i at vi har mange med høy utdanning i Arbeiderpartiet. Det er positivt. Det er ikke slik at vi ikke vil ha folk med høy utdanning i partiet. Men vi trenger også flere aktive fra andre grupper av befolkningen, som industrien som han selv kommer fra. Det ene utelukker ikke det andre. Det er ingen motsetning å ha verken mange akademikere eller mange fra industrien i partiet. Vi har aldri hatt en så stor kvinneandel på listene våre, vi har aldri hatt en så stor andel personer under 30 år på listene våre, og aldri hatt så mange med faglige tillitsverv, påpeker Stenseng.

– Nå har vi lagt en strategi for å få flere faglige kandidater på listene. Det skal vi også ta med videre foran nominasjonene til stortingsvalget i 2021. Alt slikt arbeid starter på grunnplanet, sier Kjersti Stenseng.

Bredt engasjement

Også Fellesforbundet har bedre oversikt over sine kommunepolitikere enn før.

– Vi opplever et bredt engasjement ute. Mange faglige kandidater er på listene, også på toppen. Det er et overveldende flertall som står på Ap-listene, sier leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum, til FriFagbevegelse.

– Vår medlemsmasse gjenspeiler også samfunnet for øvrig. Vår medlemsundersøkelse viser at sju av 10 av våre medlemmer vi stemme på rødgrønne partier, legger han til.

– Det er sendt et tydelig signal fra Arbeiderpartiet sentralt om å prioritere faglige kandidater. Midt inntrykk er at det har ført til en stor vekst av kandidater fra vårt forbund. Tillitsvalgte vet hvor skoen trykker, sier Jørn Eggum. (FriFagbevegelse)