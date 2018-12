Her er julas varme drikker

England har sin mulled wine, svenskene sin gløgg, i Frankrike får man vin chaud, mens de tyske julemarkedene bugner av glühwein. I bunn og grunn er det varianter over samme tema: ekstra søt vin eller saft med krydder fra Det fjerne østen.

Å lage juledrikken selv er nesten like enkelt som å lage posesuppe. Rust deg med nellik, appelsin, kanel, eplesaft og vin, og du har grunnlag nok til en hel liten varmdrikksbar. Et større utvalg av klassiske julekrydder som kardemomme, ingefær og anis kommer godt med for den som vil improvisere videre eller la seg inspirere av tradisjoner fra andre land.

Nasjonale varianter

– Engelske varme drikker inneholder gjerne øl eller sider, mens de franske er bygget på vin. Italienerne bruker mer epler og vanilje, sier Tom Tyrihjell, leder for fagkommunikasjon hos Vinmonopolet.

De varme vinterdrikkene preges gjerne av råvarer fra stedet de er oppfunnet. En gang iblant kan det også bli litt mye av det gode. Sukker, alkohol og kaloriinnhold ligger godt over hverdagsnivå.

– Hvis du vet at du kommer til å drikke mye gløgg rundt jul, kan det være lurt å variere litt med de lysere gløggvariantene og også noen av de alkoholfrie, råder Tyrihjell.

Her følger noen forslag til gode juledrikker.

Mulled wine

Stikk nellikspikre inn i en appelsin som du skjærer i båter og koker sammen med kanelstang, sitron, sukker og vann. Kok på svak varme i 15 minutter, og tilsett vin.

Andre ingredienser kan være finmalt muskat, anis, kardemomme – og naturlig nok for engelskmenn: te.

Glühwein

Varm opp vin, ha i sukker eller sirup og krydder som kanelstang og nellikspiker. Bruk gjerne også einerbær og allehånde og en slant appelsinsaft.

La det trekke.

Egner seg som håndvarmer ute og er mye brukt på julemarkeder. Vil slå an på en kald dag ute på ski.

Skandinavisk gløgg

Gløggen slik vi kjenner den, har trolig utviklet seg fra mulled wine og glühwein. Gløggen skiller seg generelt fra de andre juledrikkene ved å inneholde litt mer krydder. Både hvitt og rødt, alkoholfritt og alkoholholdig er «godkjent» som base. Variasjonsmulighetene er ubegrensede – bland og smak deg fram som du lyster!

Den klassiske gløggen lages av en enkel rødvin eller rød saft.

Kanelstang, kardemomme, nellikspiker, stjerneanis, vanilje, ingefær og pomeransskall er gode gløggkrydder. Tilsett hvitt eller brunt sukker.

Hvis du vil legge til brennevin, kan du velge enten vodka, konjakk, brandy, rom eller vaniljevodka.

Klassisk hõõgvein

Mange norske turister som finner veien til Estland, tyr til hõõgvein på hustrige dager og synes det virker kjent. Hõõgvein er en estisk gløgg med røtter tilbake til tida da Estland lå under Sverige. I dag er den likevel gan-ske annerledes enn originalen.

– Også når man sammenligner hõõgvein fra sovjettida med den man drikker i dag, ser man en stor forskjell, forteller Baltikum-kjenner Hege Boman Grundekjøn.

– Lite av det krydderet vi har i dag, var tilgjengelig i kommunismens Sovjet. Da tok man det man hadde. En familievennlig variant kunne lages på eplesaft, så den ble hvit, eller tyttebær, som gjorde den rød. I dag smaksettes hjemmelaget hõõgvein for eksempel med nellik, kanel, honning, litt pepper og sitron, forteller Grundkjøn.

– Den kan også godt inneholde eple og hvitvin.

Moderne hõõgvein

Varm opp rødvin. Hõõgvein betyr glødende vin, og esterne vil ha den glovarm. Tilsett krydder og en skive sitron, ha gjerne i en slant konjakk eller vodka, tilsett rosiner og nøtter, hell den over på termos og la den trekke.

– Det er vanlig å ta med termosen ut på skitur. Kanskje man da ikke skal velge en med alkohol i når man har med barn, men mye av alkoholen fordamper faktisk når man lager den så varm som man gjør i Estland, sier Grundekjøn.

Glüekriek

Med kriek – et belgisk fruktøl med kirsebær – som base har man et spennende utgangspunkt for en mer syrlig variant av de varme vinterdrikkene, mener Tom Tyrihjell fra Vinmonopolet.

Varm krieken forsiktig opp og krydre med nellik, honning, laurbærblad og kanelstang.

– Kirsebæret gjør ølet mer syrlig, men honningen balanserer smaken, sier Tyrihjell.

Kald og gløgginspirert

Nordmenn elsker prosecco, men vil ha gløgg til jul. Hvorfor ikke kombinere, som en kald juledrikk?

– Det er overraskende godt, sier Tom Tyrihjell fra Vinmonopolet.

– Hell en dæsj vanlig gløggkonsentrat fra butikken i bunnen av glasset, og så prosecco i resten. Andelen kan være én til fem.

Flere kalde tips

Det er for øvrig få kalde drinker man forbinder spesielt med jul.

– I fjor måtte jeg improvisere fram en julepunsj da det var flere som etterlyste en kald juledrikk, forteller Rune Salomonsen som driver Barakademiet i Sandnes.

Nå oppfordrer han flere til å prøve seg fram. Gjerne uten alkohol.

– Hvis drinken skal inneholde alkohol, starter man med det sterkeste. Legg i det krydderet du helst vil ha, men vær forsiktig med mengden. Krydderet avgir mye smak i alkoholen selv om det ikke varmes opp. Øk på hvis smaken ikke er tydelig nok. Tilfør litt syre, for eksempel gjennom appelsin eller sitron, og balanser med noe søtt. Legg til mineralvann eller brus.

Salomonsen anbefaler å ha en sukkersirup i bakhånd. Den lages enkelt ved forsiktig å varme opp 2 dl sukker per dl vann. Smaksett med det du vil, for eksempel et typisk julekrydder, la det trekke en dag eller tre, og ha sirupen stående klar til flere typer drinker. (NTB)