På område etter område kritiserte Jonas Gahr Støre landets regjering, spesielt Høyre og Fremskrittspartiet. Her er en oppsummering av noen av punktene han kritiserte de borgerlige partiene for fra talerstolen i Folkets hus på Yongstorget i Oslo.

1. Mindre innleie er et nederlag for Erna Solberg

For første gang kommenterte han blant annet den pågående Aleris-rettssaken.

– Den er et resultat av regjeringens høyrepolitikk, mener han.

– Da vi i fjor fikk flertall for å begrense bruken av innleid arbeidskraft, kalte Erna Solberg det for sitt største politiske nederlag det året. Litt bedre orden for dem som jobber i utsatte bransjer, det er det største nederlaget for høyreregjeringen. Det sier sitt. Det går ikke an. Denne politikken vil vi endre, var hans budskap, og han fikk selvsagt applaus.

– Er du mot midlertidighet og utrygghet i arbeidslivet, og er du for hele, faste stillinger i arbeidslivet, er det beste svaret en ordfører fra Arbeiderpartiet. Det er dette valget 9. september i år handler om, var budskapet fra Ap-leder Støre.

2. Høyre-vingling om pappapermen

Ap-lederen synes det ikke er lett å forstå hvor Høyre vil i spørsmålet om pappaperm.

– Akkurat når det gjelder Høyre og pappapermen er det ikke lett å forstå hvor de går. I 2013 ville de avvikle pappapermen. Så, i regjering, ville de bare redusere den. Så økte de den med en uke og nå vil de avvikle igjen. De vingler så mye at selv pappaer kjenner morgenkvalme, mener Jonas Gahr Støre.

3. Erna Solberg byttet kvinners rettigheter mot makt

– Da Erna Solbergs egen posisjon som statsminister var truet i høst, var hun villig til å ofre kvinners rett til selvbestemt abort. Forhandle bort historiske fremskritt, kjempet frem av norske kvinner gjennom tiår. Og hva endte dette spillet om makt med? Jo, en vetorett til KrF i alle spørsmål om bioteknologi. Nei til eggdonasjon og tidlig ultralyd. Kvinner skal nektes informasjon om sin egen kropp. Nektes informasjon og frihet, fordi de kan komme til å ta valg Høyre og KrF ikke liker. Dette skjer i 2019. Arbeiderpartiet er garantisten for at kvinner skal få bestemme selv, var Ap-lederens budskap.

4. Ingen velferdsreformer under Høyre-styre

Sterkere fellesskap er sterkere velferd, mener Jonas Gahr Støre.

– Vi er stolte av den norske velferdsstaten. Et skikkelig spleiselag hvor alle betaler inn og alle får tilbake velferdstjenester, stadig bedre, til for alle. På seks år har høyreregjeringen ikke levert en eneste stor velferdsreform, kommenterte Jonas Gahr Støre.

5. Politireformen har gitt «Frp-køer»

For noen uker siden var Støre i Molde og drakk kaffe med tillitsvalgte i politiet. De var fortvilet fordi de ikke har tid og penger og bemanning til å etterforske alvorlig kriminalitet.

– Politiet som har blitt fjernere og fjernere fra folk. Ofre for grov kriminalitet som venter på å få anmeldt saken. Som venter på å få etterforsket saken, venter på dom i saken og som fortviler over sår som ikke får gro fordi de må vente i flere år før de kan gå videre i livet. Frp-køene går nå på tilliten løs. Det går på rettssikkerheten løs fordi politiet ikke er der folk bor når de har opplevd noe som virkelig gjør livet utrygt, sa Støre.

– 8 av 10 av politiets egne ansatte har mistet troen på en politireform som er gjennomført stikk i strid med det vi ble enige om. Det er virkelig ikke gjennomføringskraft. Det er virkelig å svikte som fellesskap. Sånn styrer man ikke et land, mener Jonas Gahr Støre.

