Avtalen mellom Helse sør-øst og Aleris åpnet for to års forlenging, men nå blir sagt opp fra 1. juli, skriver Bergens Tidende.

Våt AMD behandles gjennom jevnlige injeksjoner og pasientene blir blinde om de ikke får behandlingen. Bergens Tidende avslørte i fjor at staten fra 2010 til 2018 har betalt helsegiganten Aleris 200 millioner kroner for behandlingen gjennom åtte år. Flere offentlige sykehus hevdet at avtalen var sløsing og at de kunne gjort jobben for 33 millioner.

– Vi mener at pasienter med denne kroniske sykdommen bør følges opp i offentlige sykehus og ikke settes ut på anbud, sier direktør for medisin og helsefag Jan Frich i Helse sør-øst.

På Stortinget ble har pengebruken blitt møtt med hard kritikk fra både KrF, Sp, SV og Ap.

Les også kommentar: Aleris og høyresidas stillhet