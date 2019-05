fly for vy: Konsernsjef Geir Isaksen (t. h.) og styreleder Dag Mejdell i Vy kan konstatere at det må langt mer enn et navnebytte til for å bli populær blant kundene, iallfall hvis vi skal tro den nye undersøkelsen fra EPSI Rating Group. FOTO: BERIT ROALD/NTB SCANPIX