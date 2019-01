Helleland snakket om personlig abortdilemma

Statsråden delte onsdag sine egne personlige erfaringer da abort ble tema i Stortingets muntlige spørretime.

– Jeg fikk beskjed om at jeg bar fram et alvorlig sykt barn av en gynekolog. Så valgte jeg å bære fram barnet og ikke gå i nemnd. Barnet var friskt. Da kan man tenke seg selv at det var en riktig følelse og beslutning som ble tatt da, sier Helleland i vandrehallen på Stortinget etter spørretimen.

Det var Arbeiderpartiets Anniken Huitfeldt som onsdag ba likestillingsministeren avklare om hun har forståelse for at det kan være tungt for en kvinne i en veldig vanskelig livssituasjon å måtte gå i nemnd, i stedet for å bestemme selv, i abortspørsmål.

– På spørsmål fra Ap om jeg har forståelse for hvordan kvinner opplever det å måtte oppsøke nemnd, svarte jeg at det har jeg. Det er en veldig påkjenning og en veldig vanskelig situasjon for kvinnen, men også hennes familie. Det gjør at hele abortdebatten er veldig vanskelig, sier Helleland.

– Nemnd var et alternativ jeg måtte vurdere, hvis vi ikke skulle beholde barnet. Så valgte vi å gjøre det og ikke gå i nemnd.

Helleland bekrefter at erfaringen har preget hennes syn på paragraf 2c i abortloven, som åpner for senabort av et foster med alvorlig sykdom. Å få endret den omstridte paragrafen, av KrF kalt sorteringsparagrafen, var et krav fra partiet før regjeringsforhandlingene, som nå er helt i sluttspurten.

Huitfeldt viste i Stortinget til sterke historier fra kvinner som har fortalt om etiske dilemma i abortspørsmål.

– Er det slik at likestillingsministeren ser at det kan være tungt for en kvinne i en veldig vanskelig livssituasjon at hun i stedet for å bestemme selv, må i nemnd? spurte hun.

– Ja, president. Det er det, fordi jeg har opplevd det selv, svarte Helleland.