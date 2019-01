Av Kristian Skårdalsmo

Abort ble nok en gang tema i Stortingets muntlige spørretime onsdag.

– Fra likestillingsministeren har det vært rungende stillhet i den viktigste likestillingsdebatten i Norge denne høsten, sa Arbeiderpartiets Ingvild Kjerkol.

Abortdiskusjonen blusset opp i høst da statsminister Erna Solberg (H) åpnet for å forhandle med KrF om abortloven.

Regjeringsforhandlingene mellom Høyre, Frp, Venstre og KrF, hvor abort har vært et vanskelig tema, var onsdag trolig helt i sluttfasen.

– Ligger fast

Kjerkol anklaget Helleland for å være taus i den offentlige debatten og krevde svar på hvorfor.

– Mitt spørsmål til statsråden er om hun er enig med sin statsminister i at kvinners abortrettigheter er egnet til å forhandles bort for å beholde regjeringsmakt? sa hun.

– Jeg har vært i Stortinget og svart på Aps spørsmål om abort, jeg har svart i mediene om abortspørsmålet og jeg svarer gjerne her igjen, svarte Helleland.

Hun viste til at kvinners rettigheter skal ligge fast, og at kvinner selvsagt selv skal bestemme over sin egen kropp. Helleland understreket at hun forholder seg til Jeløy-erklæringen og regjeringens politikk knyttet til abort.

– Jeg er fornøyd med dagens lovgiving og dagens praksis, sa Helleland.

«Moralismens regjering»

SVs Freddy André Øvstegård viste til at det i hele 2018 bare var åtte kvinner som gjennomførte fosterreduksjon uten medisinsk begrunnelse.

– Høyre velger å gjøre valget til åtte kvinner til et forhandlingsspørsmål. De retter moralske pekefingre mot disse kvinnene og sier at de ikke er i stand til å ta et så viktig valg selv, sa han.

Øvstegård anklaget videre Høyre for å rette «moralske pekefingre» mot norske kvinner ved å be dem om å føde flere barn tidligere, i stedet for å gjøre noe med egen politikk som gir utrygghet for familier.

– Denne regjeringen er moralismens regjering. Og de konservatives moralisering rammer spesielt kvinner, sa han.

Helleland svarte at hun vil avvente hva en eventuell regjeringsplattform vil inneholde.

– En regjering med Venstre, Frp og Høyre er ikke en regjering som folk først og fremst tenker på som moralismens voktere, sa hun.

«She decides»

Kjerkol tok også opp Hellelands verv i den globale bevegelsen «She decides» (hun bestemmer), som jobber aktivt for kvinners rett til abort.

– Etter å ha fått tittelen «Champion» tvitret statsråden at det var en ære. Det ser hun ut til å ha glemt, uttalte Aps helsepolitiske talsperson.

– Vervet jeg har knyttet til «She decides» er viktig. Det er knyttet til Norges store innsats for jenters rett til å bestemme over egen kropp. I mange land er situasjonen noe helt annet enn i Norge, med langt strengere abortlover, fremholdt Helleland.

– Å fronte «She decides» er en god mulighet til å gi de kvinner og jenter i verden som mangler tilgang til prevensjon, seksualundervisning og tilgang til trygge aborter, en stemme, sa statsråden.

