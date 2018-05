Innenriks

Av NTB og Jens Marius Sæther

– Det har vært fem-seks hendelser i løpet av dagen i Oslo og Bærum, der vi har vært ute og konfiskert ballonger, eller destruert dem på stedet. Noen av selgerne har kanskje ikke fått med seg forbudet, andre har likevel valgt å ta sjansen, sier operasjonsleder Tor Jøkling i Oslo politidistrikt til VG.

Les også: Byrådet forbyr salg av heliumballonger på gata i Oslo 17. mai

I begynnelsen av mai vedtok byrådet i Oslo og minst 28 andre kommuner å forby salg av heliumballonger på gata 17. mai. Grunnen er plastforsøpling og behovet for å begrense bruken av helium. I begynnelsen av mai fikk MDG et enstemmig Storting med seg på et forslag om en hurtigutredning av et nasjonalt forbud.

Ifølge VG var en selger ved Eiksmarka skole i Bærum lite fornøyd med politiets beslag.

– Han ga uttrykk om at det var snakk om ganske store verdier som gikk tapt, og ville overprøve det juridiske i beslutningen, sier Jøkling.

– Verden kan gå tom for helium

Plastforsøpling er ikke den eneste grunnen til at en rekke kommuner har valgt å forby salg av heliumballonger. Forskere har lenge advart mot at verden kan gå tom for grunnstoffet.

Helium er en edelgass som blant annet brukes til militære fly, elektronikk, forskning og MR-maskiner på sykehusene. Frigjort helium forsvinner ut i verdensrommet og kan ikke gjenvinnes, noe som betyr at all bruk av helium reduserer verdens heliumsreserver.

I en artikkel om helium skriver forskning.no at den nå avdøde fysikkprofessoren og nobelprisvinneren Robert Richardson mente at prisen på en heliumballong burde være nærmere 1.000 kroner for å gjenspeile hvor verdifull gassen egentlig er.

I et intervju med The Independent for noen år siden, understreket han flere ganger at helium som slippes ut i atmossfæren er tapt for alltid.

Helium-krise

Qatar, som er verdens nest største produsent, havnet i 2017 i en diplomatisk tvist med Saudi-Arabia som gjorde at Qatar ikke fikk eksportert helium gjennom nabolandet. Tvisten utløste en tre uker lang krisetilstand i heliummarkedet, men ble avverget kort tid senere.

Faren for heliummangel i Europa er imidlertid fortsatt overhengende og kan ramme helsevesen som er avhengige av stoffet.

– Heliumballonger er helt unødvendige. De forsøpler, og inneholder dessuten en gass det er knapphet på. Det går fint an å bruke vanlig luft i ballonger, sier Leif Arne Moi Nilsen i 17. mai-komiteen i Stavanger til NRK.