– Losen fikk status som mistenkt tidlig i etterforskningen. I løpet av etterforskningen er også en vaktsjef og en ansatt på trafikksentralen mistenkt, opplyser Ole Bjørn Mevatne, påtaleansvarlig i Vest politidistrikt, til NRK.

Ingen er siktet i saken, men politiet har gjennomført omtrent 60 avhør i saken. Natt til tirsdag ble ulykken rekonstruert av Statens havarikommisjon. Sola TS deltok i rekonstruksjonen, sammen med politiet, Equinor, Kystverket og Sjøforsvaret.

Fire måneder

Fregatten KNM Helge Ingstad og tankskipet Sola TS kolliderte om morgenen 8. november. Fregatten ble liggende i fjæresteinene nord for Stureterminalen i Øygarden i nesten fire måneder før den ble hevet og fraktet til Haakonsvern i Bergen.

I Havarikommisjonens foreløpige rapport om ulykken kom det fram at mannskap på fregatten like forut for kollisjonen ikke klarte å skille mellom tankskipet og land.

Losen på Sola TS er mistenkt for brudd på navigasjonsreglene, blant annet om skipet lå riktig i farvannet og ga riktig signal til fartøyet som kom imot, ifølge Mevatne. Den mistenkte på fregatten er vaktsjefen, som var ansvarlig på broen i forbindelse med sammenstøtet, sier Mevatne.

Tidligere er det kjent at sju personer var på broen på fregatten da ulykken skjedde, blant annet en amerikaner under opplæring.

Milliarder

Arbeidet med å berge og heve den havarerte fregatten KNM Helge Ingstad har kostet over 640 millioner kroner, opplyste forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) i begynnelsen av mars.

Fregatten ble påført en stor flenge i skroget i kollisjonen med Sola TS og fylt med vann. Fartøyet mistet styringen, men fikk hjelp av slepebåter til å komme inn mot land, men sank like ved land og ble liggende nesten helt under vann. Vanskelige værforhold førte til at hevingen ble utsatt flere ganger.

KNM Helge Ingstad er den fjerde av totalt fem norske fregatter i Nansen-klassen som ble levert imellom 2006 og 2011. Prisen for alle fem fregattene var 21 milliarder kroner.