Flere i KrF har reagert på at Human Rights Service (HRS) får videreført statsstøtten på 1,8 millioner kroner i neste års statsbudsjett. Frp har derimot forsvart pengebruken:

– HRS kommer med nyttig informasjon til oss som politikere som gjør det enklere å få gjennomslag for innstramminger på innvandringsfeltet, sier Frps innvandringspolitiske talsmann, Jon Helgheim, til Dagsavisen.

De siste to årene har HRS fått 1.835.000 kroner i tilskudd over statsbudsjettet.

Hege Storhaug, som er informasjonsleder for den kontroversielle organisasjonen, mener på sin side at HRS burde fått doblet støtten.

– Vi er rimelig skuffet over at ikke støtten minst dobles slik at vi kan øke aktivitetsnivået, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

HRS driver blant annet det innvandrings- og islamkritiske nettstedet rights.no.

– Vi er en plage

Ifølge Storhaug har HRS «gått foran med nybrottsarbeid og dratt et tungt lass» blant annet når det gjelder hjemsendelse av barn av innvandrerforeldre, kjønnslemlestelse og familieinnvandring.

– Svært få andre statsfinansierte aktører innen feltet har bidratt nevneverdig, skriver Storhaug.

En av KrF-erne som har gått ut mot HRS-støtten, er Torhild Bransdal, som sitter i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.

– HRS er en organisasjon som ligger milevis fra det vi står for, sier Bransdal og fortsetter:

– Det er ikke vårt forslag at denne organisasjonen skal ha en post på statsbudsjettet, sier hun.

Storhaug mener mange politikere tar avstand fra HRS fordi de ikke vil innrømme at de tar feil.

– HRS påpeker dramatiske og uløste utfordringer, og er således «en plage» for enhver regjering uansett kulør. Selvsagt vil mange politikere helst ikke gi oss en krone. Kun på den måten kan de skjule at de selv har tatt feil i alle år – og tro at de fortsatt kan utelate å ta tak i alvorlig problematikk på innvandring- og integreringsfeltet, skriver hun.

Abid Raja: Burde ikke fått støtte

I fjor fikk Venstre regjeringspartiene med på å gi 16,9 millioner til organisasjoner som Venstre støtter, for å gå med på å fortsatt gi støtte over statsbudsjettet til HRS.

Ifølge Aftenposten får alle organisasjonene som arbeider med integrering og bekjempelse av negativ sosial kontroll og lignende i fjorårets pakke videreført støtten fra i fjor. Beløpet skal ligge på 12 millioner kroner.

I august gikk Venstres Abid Raja ut i Aftenposten og sa at organisasjonen ikke bør få statsstøtte.

– Det finnes ikke ett eneste individ i Venstre noe sted i landet som mener Human Rights Service bør få penger, sa Venstres Abid Raja til Aftenposten da.