– Det er viktig for meg at feil rettes opp og at alle fakta kommer på bordet. Derfor har jeg kommet til at det er riktig at jeg trekker meg midlertidig fra mitt verv som nestleder i Rogaland Ap mens denne saken pågår, skriver hun på Facebook onsdag morgen.

– Veldig lei meg

– Det betyr også at jeg heller ikke vil møte i eventuelle møter i landsstyret i denne perioden. Jeg har jobbet med Stortingets regnskapskontor og vil fortsette å ha dialog med Stortingets administrasjon og partiet for å oppklare det som har skjedd. Igjen er det viktig for meg å understreke at jeg er veldig lei meg for dette og at jeg vil betale tilbake der jeg har gjort feil med reiseregningene, fortsetter hun.

Fra januar 2017 til oktober 2018 leverte Haukeland Liadal reiseregninger for en halv million kroner til Stortinget, skriver Aftenposten.

60.000 kroner

Avisen har avdekket at i reiseregninger for over 60.000 kroner befant stortingsrepresentanten seg et annet sted enn det hun oppga.

I et tilfelle hvor Haukeland Liadal oppga å besøke Odda og Tyssedal i jobbsammenheng, viste et bilde hun la ut på Facebook at hun befant seg hjemme i Haugesund. For kjøreturen, som aldri fant sted, fikk hun refundert over 3.000 kroner i kjøregodtgjørelse og diett fra Stortinget. Ved et annet tilfelle oppgir hun ifølge avisa å ha hatt medievakt for partiet i Oslo, og krever refusjon for en pendlerreise fra Haugesund til Oslo. I realiteten var hun på Beyoncé-konsert i København.

