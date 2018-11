Kommisjonens foreløpige analyse er at ingen enkelt handling eller hendelse ledet til fregattulykken. Den skyldes flere faktorer og omstendigheter, framgår det av den foreløpige rapporten om kollisjonen.

En av faktorene var misforståelsen som oppsto på broen på fregatten, da de oppdaget lysene fra tankskipet.

– Tankskipet lå først til kai. Fordi tankskipet forberedte avgang, var det vanskelig å skille mellom lyset fra skipet og terminalen. I tillegg var det ingen bevegelse. Dette har bidratt til at besetningen på fregatten tidlig fikk inntrykk av at lyset tilhørte et stasjonært objekt, sa fagleder Ingvild Ytrehus ved Statens Havarikommisjon.

Misforståelse

– Etter vaktskiftet på broen på Helge Ingstad, cirka seks minutter før kollisjonen, var det denne situasjonsforståelsen som lå til grunn, forklarte Ytrehus.

Dekkslyset på tankskipet ble stående på, også under sammenstøtet, ifølge kommisjonen.

– Tankskipets bruk av dekkslys, førte til at besetningen på Helge Ingstad ikke så navigasjonslanternene på Sola TS, sa Ytrehus.

Trodde de kommuniserte med andre

Da fregatten ble kalt opp over kommunikasjonssambandet, meldte de at de ikke kunne svinge styrbord, basert på misforståelsen om at lysene var stasjonære.

– De trodde dessuten at de kommuniserte med et av de tre nordgående fartøyene som de fulgte på radaren. Det var først like etter dette at besetningen på KNM Helge Ingstad ble klar over at de var på kollisjonskurs, og det var da ikke mulig å unngå kollisjonen, heter det i den foreløpige rapporten.

Like før ulykken slo tankskipet «full bakk», mens fregatten i siste liten prøvde på en unnamanøver.

– Uforståelig

Havarikommisjonen understreker at rapporten de har lagt fram, er foreløpig, og at oppfattelsen av hendelsesforløpet kan endre seg etter hvert som flere detaljer kommer på plass. Undersøkelsene kommer til å fortsette for fullt i tiden framover.

– Ulykken i Øygarden er for mange helt uforståelig og har reist mange spørsmål om hvordan dette i det hele tatt kunne skje, sier direktør William J. Bertheussen i Havarikommisjonen.

(NTB)