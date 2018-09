Innenriks

- Foreløpige undersøkelser har påvist feil på bilens bremser. De tekniske undersøkelsene vil fortsette for å få et komplett bilde av bremsenes tilstand og hvordan dette påvirket sikkerheten på vei ned den bratte veien, skriver kommisjonen i en melding torsdag.

Bilen var en 59 år gammel veteranbil uten setebelter. Bilen var på vei nedover fra Gaustablikk mot Rjukan på fylkesvei 651 da ulykken skjedde. Bilen kjørte rett fram i den siste hårnålsvingen før Rjukan.

Alle de fem personene i bilen mistet livet i ulykken.

- Kollisjonen var kraftig, og fronten på bilen ble presset sammen i sammenstøtet med fjellveggen, skriver kommisjonen.

Flere undersøkelser

Havarikommisjonen understreker at videre undersøkelser av bremsene er nødvendig for å vurdere betydningen av bremsefeilen. De vil også gjøre andre undersøkelser. Målet med Havarikommisjonens undersøkelser er å kartlegge hendelsesforløpet og forklare hvorfor ulykken skjedde.

Statens vegvesen kom også med en foreløpig ulykkesrapport tidligere denne uka. Av den fremgår det at bilen kjørte lovlig uten bilbelter, men de manglende bilbeltene var en vesentlig årsak til at skadeomfanget ble så omfattende. Veteranbiler har ikke like høye sikkerhetskrav som nyere biler.

Tørr asfalt

Bilen hadde trommelbremser både foran og bak. Rapporten slår fast at det var tørr asfalt og fint vær da bilen kjørte i fjellveggen.

Den foreløpige obduksjonsrapporten av de omkomne ble klar tirsdag. Den ga ingen umiddelbare svar på hva som forårsaket ulykken.

Det var Henning Aabøe Bentsen (f. 1962), (Berit Bjørnsen (f. 1955), Anne Kristin Isaksen (f. 1959), Jan Bjørndal (f. 1955) og Wenche Kise (f. 1968) som omkom i ulykken. Kise kommer fra Skien. De øvrige fra Kragerø. (NTB)