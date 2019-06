Analysene fra flere av dem som har vært innlagt på Haukeland universitetssjukehus, viser at de har bakterien Campylobacter i avføringen.

Det opplyser sykehuset fredag ettermiddag. Bakterien er den vanligst rapporterte bakterien som gir mage- og tarminfeksjon hos voksne og barn, og det forekommer flere tusen tilfeller i Norge hvert år.

– De vanligste symptomene er magesmerter, oppkast og diaré. I de aller fleste tilfeller er dette ikke farlig, og man trenger vanligvis ikke behandling. Viktigste tiltak er å få i seg nok drikke, sier konstituert seksjonsoverlege ved infeksjonsmedisinsk seksjon på Haukeland universitetssjukehus, Trond Bruun.

Han understreker at sårbare grupper som små barn, eldre, kronikere og gravide bør ha lav terskel for å kontakte lege.

– Ikke minst må pasienter med dårlig allmenntilstand gjøre dette, sier Bruun.

Totalt har 26 pasienter fra Askøy vært innlagt siste døgn, 10 barn i alderen 3 måneder til 10 år og 16 voksne i ulik alder.

– De fleste er allerede skrevet ut. Vi har god oversikt og kontroll over kapasiteten i sykehuset, og er i løpende dialog med Askøy kommune, sier Bruun.

En rekke personer er blitt syke i Askøy denne uken. Torsdag kveld sendte kommunen ut varsel om at drikkevannet må kokes. Fredag ble det påvist E.coli i et fjellbasseng i Øvre Kleppe i Askøy. Høydebassenget skulle fases ut og er nå stengt.

Syke skoleelever

70 elever ved Kleppe skole i Askøy er blant dem som er blitt syke. Ett av barna er innlagt på sykehus, sier rektor Hilde Sundve Jordheim til Bergensavisen.

Hun betegner situasjonen som uoversiktlig.

– Vi har sendt svært mange barn hjem i dag med diaré, feber og oppkast. Det er en svært alvorlig situasjon. Det er også mange foreldre som er syke, så situasjonen er uoversiktlig, sier hun.

Hun sier at skolen ikke har kapasitet til å koke vann.

– Vi ser at barna blir syke i klasserommet, sier hun.

Flere innlagt på sykehus

Rundt 200 personer skal ha vært i kontakt med legevakten det siste døgnet, ifølge Bergens Tidende.

18 personer ble innlagt ved Haukeland universitetssjukehus med mage-tarmsymptomer, åtte av disse barn. Sju av barna skrives ut fredag.

Barna har fått diagnosen akutt mageinfeksjon.

– De fleste med denne diagnosen har ikke behov for innleggelse, men i noen tilfeller velger vi å legge inn og observere barnet, sier klinikkdirektør Ansgar Berg til BT.

En ett år gammel gutt er død som følge av en infeksjon, men det er ikke bekreftet om dette har sammenheng med de øvrige sykdomstilfellene. Fylkeslegen i Hordaland vil åpne tilsynssak, ifølge NRK.

Minst én barnehage er stengt, og flere barnehagebarn er syke, opplyste rådmann Eystein Venneslan i Askøy på en pressekonferanse om situasjonen fredag.

Vannmangel i butikkene

I butikkene er nå tusenvis av liter drikkevann revet ut av butikkhyllene.

På den lokale Meny-butikken gikk de tomme for 1,5 liters-flasker med vann torsdag kveld etter at Askøy kommune sendte ut varsel om at vannet på kokes, ifølge Bergensavisen.

Kjøpmann Eva Eriksen bestilte 3.000 liter vann og jobber med å få tak i mer.

– Jeg er usikker på om dette holder hele helgen, sier hun.

Dårlig informasjon fra kommunen

Iselin Fauskanger er en av dem som er blitt syke.

– Hele familien på fire har vært syke siden mandag, sier hun til Bergens Tidende.

Hennes yngste datter på tre år ble sendt til Haukeland universitetssjukehus tirsdag morgen, og fredag måtte Fauskanger til legevakten med datteren på fem år.

Hun synes det er dårlig at kommunen ikke sendte melding om at vannet måtte kokes før torsdag kveld.

– De burde oppdaget det for lenge siden, sier Fauskanger.

Rådmann Eystein Venneslan sa på pressekonferansen fredag at det tok tid før de skjønte at det kunne være en sammenheng mellom sykdomstilfellene.

Tidligere ordfører ble syk

Tidligere Askøy-ordfører Siv Høgtun (H) er en av dem som har vært syk de siste dagene, blant annet med høy feber, mageknip og diaré.

– Jeg har vært skikkelig dårlig, og er så vidt oppe og går igjen i dag. Jeg tror aldri jeg har vært så dårlig noen gang, sier hun til Bergens Tidende.

Hun sier at det er et stort problem for kommunen at folk mister tilliten til vannverket.

Kommunen tok nye vannprøver fredag. Svarene på disse kommer trolig tirsdag ettermiddag.