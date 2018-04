Hauglie: – Alvorlig om det blir storstreik

Innenriks



– Det er vanskelig for meg å kommentere lønnsoppgjøret. Dette er jo partenes ansvar. Men jeg merker meg at de fortsatt sitter og forhandler, og det tar jeg som et godt tegn, sier arbeidsministeren til Dagsavisen.

– Det er ingen som ønsker en storstreik, og det er jeg sikker på at partene heller ikke ønsker, sier hun videre.

Løsning

– Hvor alvorlig vil en storstreik være?

– Det er 17 år siden sist vi snakket om en streik av dette omfanget. Det vil jo være alvorlig. Så jeg håper at partene finner en løsning, og det har jeg også full tillit til at de gjør. Jeg er sikker på at de kjenner veldig på det ansvaret de har akkurat nå, sier Hauglie.

– Vil regjeringen kunne bistå om partene ikke blir enige om å løse alle AFP-flokene på egen hånd?

– Det kan jeg ikke svare på fordi vi har ikke mottatt noen henvendelse fra partene om AFP ennå. Så det må jeg ta stilling til når det eventuelt kommer en henvendelse, sier hun.

Statsminister Erna Solberg (H) sa under sin avsluttende pressekonferanse på Høyres landsmøte at regjeringen har sagt seg villig til å bruke sin apparat til å utrede ulike alternative løsninger på krevende spørsmål, som hullene i AFP.

– Det har vi også gjort tidligere. Men selve ansvaret forhandlingene ligger nå hos partene, og jeg håper partene kommer til enighet, sa Solberg på pressekonferansen.

På utdypende spørsmål fra Dagsavisen henviste statsministeren til Hauglie.