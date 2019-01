Det er klart etter at KrFs stortingsgruppe 2019–21 har konstituert seg og fordelt representanter i stortingskomiteene, opplyste partiet tirsdag morgen.

Hareide har sagt nei til å fortsette som parlamentarisk leder.

– Jeg er glad for at valgkomiteen og en enstemmig stortingsgruppe pekte på meg som parlamentarisk leder for KrFs stortingsgruppe. Men etter grundige overveielser og flere gode runder i stortingsgruppen har jeg valgt å takke nei, selv om det også har vært argumenter for å fortsette i denne posisjonen, sier Hareide.

– For krevende

En parlamentarisk leders hovedoppgave er å være førsteforsvarer i Stortinget, skriver KrF i en pressemelding. En enstemmig stortingsgruppe ba Hareide om å fortsette i rollen, men det var han selv som tok valget om ikke å fortsette.

– Jeg tror mange vil stille spørsmål ved mine intensjoner – både når jeg kritiserer regjeringen og når jeg forsvarer regjeringsprosjektet. Min spesielle rolle i veivalgsdebatten gjør det forståelig, og det har blitt tydelig for meg at det ville bli for krevende å utføre oppgaven som parlamentarisk leder på en god nok måte, sier Hareide.

Ivareta bredden

– Det er mange i partiet som har bedt meg om å fortsette. For meg er det viktig at hele bredden i partiet blir ivaretatt og opplever at de kan bli med videre. Alle, uansett oppfatning om veivalg, skal kunne inneha alle posisjoner i KrF, sier Hareide.

Hans Fredrik Grøvan blir partiets parlamentariske leder. Hareide sier han er sikker på at Grøvan vil ivareta gruppen på beste måte.

– Jeg vil takke Knut Arild Hareide for den jobben han har gjort som parlamentarisk leder for KrF på Stortinget de siste seks årene. Jeg skal gjøre mitt beste som parlamentarisk leder for å være partiets førsteforsvarer i Stortinget, sier Grøvan.

Geir Jørgen Bekkevold blir parlamentarisk nestleder i partiet.

