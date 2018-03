Innenriks

Av Sofie Prestegård

Skjebnedagen på Stortinget ble ikke mindre spennende etter KrF-leder Knut Arild Hareides innledning til landsstyret.

Det var en partileder som fremhevet alvoret i situasjonen som justisminister Sylvi Listhaug (Frp) og regjeringen nå er i.

– Jeg har tilgitt Sylvi Listhaug, men spørsmålet nå er om vi har tillit til henne som justisminister, sa Hareide.

KrFs landsstyre samlet seg på Stortinget mandag klokken 12 for å gi sitt råd til stortingsgruppa om hvordan KrF skal stemme når forslaget om mistillit mot justisminister Sylvi Listhaug (Frp) behandles som første sak i Stortinget tirsdag.

Ap, Senterpartiet, SV og MDG vil stemme for mistillitsforslaget fra Rødt, som dermed bare trenger KrFs støtte for å få flertall.

Dobbeltkommunikasjon

Bakgrunnen for mistillitsforslaget mot Listhaug er et Facebook-innlegg med et bilde av al-Shabaab-krigere og en tekst der hun hevdet at Arbeiderpartiet setter terroristers rettigheter foran nasjonens sikkerhet. Posten ble slettet etter fem dager fordi hun ikke hadde rett til å bruke bildet.

Han tok «sterk avstand» fra det han mener er bagatellisering av saken. Dette handler om mer enn et Facebook-innlegg, understreket KrF-lederen.

– Erna Solberg har i fem år tillatt en dobbeltkommunikasjon fra Frp i regjeringen. Det har vært negativt for det politiske ordskifte. Nå må det bli slutt på polariserende retorikk, sa Hareide.

Han mener at når landets justisminister peker ut det eneste partiet som har blitt rammet av terror på norsk jord, og sier at de setter hensyn til terrorister foran nasjonens sikkerhet, så er det en farlig vei å gå.

– Høyreekstremismen er på fremmarsj i Norden. Og det er nettopp i sosiale medier den florere og henter sin næring. Dette ligger bak alvoret i saken. Og det er nettopp denne justisministeren som har det øverste ansvaret for å bekjempe høyreekstremisme i Norge, påpekte Hareide.

– Anstendighet

– KrF har et engasjement for et samfunn der vi kjenner ansvar for hverandre. Der vi har tillit mellom politiske parti. Der vi ikke setter grupper opp mot hverandre. Tillit er kanskje en av de mest grunnleggende verdien i har. Kall det gjerne sosial kapital. Kall det gjerne samfunnslimet. Kall det gjerne anstendighet, sa Hareide.

Hareide gjentok at han synes innholdet i Listhaugs Facebook-innlegg var usaklig, spekulativt og feilaktig.

– En justisminister skriver at stortingsflertallet setter terrorister framfor nasjonens sikkerhet. Det er et sterkt eksempel på å stille andres motiver i tvil. Derfor er dette er en så viktig sak, sa han.

Han omtalte både statsminister Erna Solberg (H) og kunnskap- og integreringsminister Jan Tore Sanners (H) unnskyldning for Facebook-innlegget, som viktig.

– Problemet er bare at statsråden som skapte denne krisen måtte ha fire forsøk på gi en uforbeholden unnskyldning. Det vitner om at problemet går dypere enn denne enkeltsaken. Har vi tillit til at Listhaug mente de hun sa fra talerstolen, spurte Hareide retorisk.

Snakket med Solberg

Hareide fortalte også om sin dialog med statsminister Erna Solberg de siste dagene.

– Jeg har snakket med Solberg, og sagt at det et hun som må ta grep for å unngå en mistillitssituasjon i Stortinget.

Flere i opposisjonen tok i helgen til orde for at de kunne godta at Listhaug forble i regjering dersom hun ble flyttet til en annen post.

– Dersom statsministeren ikke ordner om og i tillegg velger å stille kabinettspørsmål gjør hun det særs vanskelig for seg selv og regjeringen. Der er da statsministeren som sitter med ansvaret, sa KrF-lederen.

