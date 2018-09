Innenriks

54 minutter ut i sin 58 minutter lange tale til KrF-landsstyret feide partileder Knut Arild Hareide all tvil til side om hva han ønsker at partiet skal gjøre:

– Kjære landsstyre. Dagens politiske landskap krever at vi tar noen valg. Mitt råd til dere er at nå er det tid for å undersøke muligheten for hva slags politisk gjennomslag det er mulig å få gjennom et samarbeid med KrF, Senterpartiet, og Arbeiderpartiet – uten SV, sa Hareide.

Denne konklusjonen meddelte han både Støre og Vedum tidligere på dagen, slik at de skulle være forberedt.

Mot rødgrønn brudulje?

Hareides åpne dør til et samarbeid til venstre, er imidlertid ikke åpen for SV. SV-leder Audun Lysbakken var fredag ikke tilgjengelig for intervju.

I et skriftlig sitat fra SVs kommunikasjonsavdeling setter imidlertid Lysbakken hardt mot hardt, og sier at SV forventer å bli inkludert:

«SV har hele veien støttet Jonas Gahr Støre som kandidat til å bli Norges neste statsminister. SV vil alltid foretrekke en Ap-ledet regjering foran en borgerlig, og vil opptre konstruktivt for å få det til. For å ha flertall vil Ap være avhengig av SV. I en slik situasjon vil vi forvente av Arbeiderpartiet at SV blir del av forhandlingene».

Situasjonen kan dermed også bli krevende for Ap-leder Jonas Gahr Støre. Ap har et ferskt landsmøtevedtak om at partiet skal søke «nært samarbeid» med SV og Sp.

Overfor Dagsavisen sier Støre at han «ikke har lukket døren til noen»:

– Dette tror jeg ikke blir det store problemet. Jeg hørte hva han sa, og så får vi ta det i rekkefølge når det kommer.

– Historisk tale

Støre sier at han har respekt for at fredagens landsstyremøte i KrF er starten på en prosess som skal føre til at partiet i løpet av høsten bestemmer seg for hvilken side det vil vende seg mot.

– Det var en viktig tale, og en historisk tale for KrF – kanskje for norsk politikk, sier Støre.

Han avviser at Ap er på regjeringsjakt, og sier han ikke vil spekulerer på hva som kan bli utfallet – om Erna Solbergs regjering må gå av – dersom Hareide får med seg KrF til venstre.

– Men det er klart: Hvis flertallet i Stortinget skifter, så har vi en ny situasjon, sier Ap-lederen.

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum sier til Dagsavisen at Sp er beredt til å ta makten, dersom Sp får gjennomslag for sine saker.

– Historisk har Sp og KrF hatt et tett samarbeid. De siste årene har vi vært litt overrasket over at de har lent seg så mye mot KrF og Høyre. Men det er ingen tvil om at de sakene som Knut Arild løftet fram i talen, er saker som vi er enige i, sier han.

– Erna valgte Frp

Fredag ettermiddag melder avisa Dagen at KrF kommer til å avholde et ekstraordinært landsmøte i slutten av oktober eller starten av november. Der kommer Hareide til å bli møtt av et splittet parti der det nok er et flertall som ønsker samarbeid på høyresiden. Spørmålet er hvor mange som i tida framover vil la seg overbevis av Hareides budskap i landsstyretalen.

Hareides snaut timelange tale inneholdt en presisering av hvilke politiske saker KrF skal dyrke framover. Den inneholdt også en lang kjærlighetserklæring til Senterpartiet, en lang forklaring på hvorfor det er umulig å samarbeide med Frp, og argumenter for hvorfor det kan la seg gjøre å samarbeide med Ap.

Dersom Hareide får med seg partiet til venstre, forsvinner det parlamentariske grunnlaget for Erna Solbergs regjering.

– Jeg hører mange si at vi har gitt velgerne et løfte om Erna Solberg som statsminister i fire år. Det er ikke riktig. Vi fant det riktig før valget å si at om Erna velger FrP fremfor oss, ville vi ikke felle henne rett etter valget. Men hun fikk ingen blankofullmakt fra oss for fire år, sa KrF-lederen.

– Erna har valgt. Hun har valgt Frp. Det må vi respektere, sa Hareide.