KrF-leder Knut Arild Hareide sier det er åpent hva som skjer på partiets landsstyremøte, men vedgår at dette er en spesiell dag for ham.

– Dette kan bli min siste dag som partileder, sier Hareide til pressekorpset på vei inn til møtet.

KrF-forhandler ikke trygg

KrFs «røde» forhandler Erik Lunde sier han ikke vil spekulere på om plattformen som nå er klar, har tilstrekkelig mange KrF-avtrykk til at den blir godkjent.

KrFs landsstyre satt torsdag ettermiddag i møte for å ta stilling til regjeringsplattformen som partiet har forhandlet fram sammen med Venstre, Høyre og Frp de siste to ukene.

– Nå skal vi presentere plattformen for landsstyret, som skal se på den. Så skal vi ha en diskusjon, sier Lunde til NTB.

– Forhandlingene har vært som forventet. Det har vært en konstruktiv tone, men i alle forhandlinger er det også ting man er uenige om og har tøffe diskusjoner rundt.

– Hvor trygg er du på at denne plattformen har tilstrekkelig mange KrF-avtrykk til at den blir godkjent av landsstyret?

– Jeg vil ikke spekulere på det nå.

– Men du er fornøyd?

– Jeg skal si noe til landsmøtet om hva jeg tenker om det resultatet som ligger der, sier Lunde.

Sannhetenes time for fire slitne delegasjoner

Landsstyrene i de fire borgerlige partiene tar i ettermiddag stilling til den framforhandlede regjeringsplattformen. Planen er å legge den fram torsdag kveld.

Ingen borgerlig flertallsreggjering siden 1983

Over to uker har gått siden de fire partienes topptunge forhandlingsdelegasjoner satte seg ned rundt bordet på Granavolden Gjæstgiveri på Hadeland med mål om å bli enige om en ny regjeringsplattform og en splitter ny firepartiregjering.

Klokken 14 torsdag kom Høyre, Frp, Venstre og KrFs landsstyrer sammen på ulike hoteller på Gardermoen for å studere formuleringene ord for ord og deretter – eventuelt – sette sitt godkjentstempel på plattformen. Dersom alle sier ja, er alt klart for den første borgerlige flertallsregjeringen siden 1983, da den rene Høyre-regjeringen ledet av Kåre Willoch ble utvidet til en koalisjonsregjering, der KrF og Venstre kom med på laget.

Presentasjon torsdag kveld

Det er ventet at statsminister og Høyre-leder Erna Solberg, Frp-leder Siv Jensen, Venstre-leder Trine Skei Grande og nestleder Kjell Ingolf Ropstad i KrF vil presentere regjeringsplattformen torsdag kveld.

Det betyr etter alt å dømme at Knut Arild Hareides dager som partileder en omme. Han gjorde det klart på det ekstraordinære landsmøtet 2. november i fjor at han vil trekke seg som partileder, dersom partiet søker regjeringssamarbeid til Høyre og forhandler fram en plattform.

Han har derfor ikke vært en del av partiets forhandlingsutvalg, og landsstyremøtet på Airport Quality hotell kan dermed bli det siste han leder.

Etter det NTB forstår, er det for snaut med tid til å kunne presentere en ny regjering allerede fredag, og det ligger derfor an til ekstraordinært statsråd og presentasjon av det nye mannskapet over helgen.

Liten abortseier

Det har til dels vært svært vanskelige forhandlinger, der partiene har kjempet for sine hjertesaker. VG meldte onsdag kveld at KrF ikke får endringer i paragraf 2c, som åpner for senabort i tilfeller hvor fosteret har alvorlig sykdom. Men Ropstad og hans folk skal ha oppnådd en liten seier gjennom innstramninger i muligheten for fosterreduksjon, ofte kalt tvillingabort.

Både FpU og Unge Venstre har imidlertid antydet at de vil stemme nei til regjeringsplattformen dersom KrF virkelig har fått gjennomslag for endringer i abortloven.

I Venstre er flere overrasket over at det har vært vanskeligere å forhandle med KrF enn med Frp, skriver Klassekampen. Samtidig har heller ikke forhandlingene med Frp gått helt smertefritt. Kilder har fortalt til NRK at Grande og partiets forhandlingsdelegasjon forlot forhandlingsrommet lørdag etter en klimakrangel med Frp.

I forhandlingsinnspurten skal KrF ha fått gjennomslag for en barne- og familiereform med særlig fokus på ressurssvake, mens Venstre har fått betydelig gjennomslag på klima. Det er klart hva slags endringer Frp har fått til på innvandringsområdet. Eventuelle særkrav fra Høyre har det vært skrevet lite om underveis i forhandlingene.

Får tre statsråder

Hvilke endringer i regjeringen som utvidelsen med KrF medfører, er foreløpig gjenstand for spekulasjoner. Et kvalifisert gjetning, basert på utvidelsen med Venstre i januar i fjor, er at de to minste og forholdsvis jevnstore partiene får tre statsråder hver.

For KrF nevnes det ofte at barne- og likestillingsministeren, utviklingsministeren og landbruks- og matministeren er av stor interesse. Det er ventet av Høyre må ofre to statsråder og Frp én.

Ifølge Aftenposten pekes det internt i KrF på alle de tre forhandlerne som aktuelle statsrådskandidater: nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad og Oslo-politiker Erik Lunde, i tillegg til tidligere finanspolitisk talsmann Hans Olav Syversen. Hareide har selv gjort det klart at han er uaktuell.

(NTB)